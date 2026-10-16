Mercato coperto nelle ex Scuderie, pubblicato il bando per la concessione decennale del bar

E’ il 25 novembre prossimo, il termine entro cui gli operatori interessati potranno presentare domanda per l’assegnazione di un posteggio – con concessione di durata decennale e avvio dell’attività, salvo proroghe, tra il 15 marzo e il 15 aprile 2027 – per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno della futura sede del mercato coperto in centro storico, nel complesso delle ex scuderie di Maria Luigia per il quale è in corso, in questi mesi, un corposo intervento di recupero e riqualificazione funzionale alla nuova destinazione d’uso.

Il bando integrale è consultabile sul sito www.comune.piacenza.it, dove si può scaricare anche il modulo di partecipazione, che dovrà essere inviato esclusivamente tramite PEC a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

Mercato coperto, il progetto di riqualificazione delle ex Scuderie

Il progetto di rigenerazione urbana delle ex Scuderie valorizza il contesto architettonico d’eccezione, restituendolo pienamente alla fruizione pubblica non solo come spazio commerciale – dove è previsto anche il trasferimento degli esercizi attualmente collocati nella struttura di piazza Casali destinata alla demolizione – ma anche come struttura polifunzionale che ospiterà, al piano superiore, mostre ed eventi culturali.

Fornasari: “La caffetteria sarà un punto di riferimento per il mercato e il centro storico”

“Un contesto di pregio – sottolinea l’assessore al Commercio e Marketing Territoriale Simone Fornasari – in cui l’attività di caffetteria e bar potrà essere un punto di riferimento importante non solo all’interno del mercato coperto, ma come elemento di ulteriore rivitalizzazione per l’intero comparto di piazza Cittadella e piazza Casali, considerando innanzitutto la contiguità con Palazzo Farnese. Proprio per questo, oltre all’allocazione del posteggio n.4, per una superficie di circa 20 metri quadri, il bando dispone anche l’allestimento – a cura dell’Amministrazione comunale e d’intesa con la Soprintendenza – di un dehors affacciato su largo Brigata Piacenza, lasciando a carico del privato solo l’acquisto di tavoli e sedie. Nella stessa direzione – prosegue Fornasari – va la possibilità di ampliare l’orario ben oltre il requisito minimo dell’apertura dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 14, con facoltà di estensione sino alle 21 dal lunedì al giovedì e fino alle 24 il venerdì, il sabato e, qualora il concessionario opti per l’apertura domenicale, anche in quella giornata”.

Spazi disponibili: posteggio, dehors e depositi

Di pertinenza del posteggio, inoltre, un locale adibito a deposito all’interno delle ex Scuderie (5,25 metri quadri), con l’opzione di un’ulteriore area magazzino di circa 32 metri quadri situata nell’ex Laboratorio Pontieri.

I criteri di valutazione delle domande per la concessione

I requisiti di ammissione sono specificati nel bando, così come i criteri di valutazione delle domande. Tra gli aspetti che saranno presi in considerazione dalla Commissione valutatrice, in primo piano la qualità dell’offerta enogastronomica, la valorizzazione di prodotti tipici e locali, la sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi, nonché gli elementi innovativi nel servizio alla clientela, con l’attribuzione di un punteggio specifico in termini di accessibilità al locale. Fondamentale, accanto alla promozione delle eccellenze del territorio, anche la modalità di esposizione dei prodotti, l’integrazione con il mercato e il contesto storico.

Canoni di concessione 2027 e richieste di sopralluogo

Il canone annuo di concessione per l’annualità 2027 sarà di euro 2.233,80 per il posteggio, a cui si aggiungono euro 287,44 per il deposito nelle ex Scuderie ed euro 1.793,06 per l’eventuale deposito aggiuntivo nell’ex Laboratorio Pontieri. L’importo relativo al dehors sarà calcolato in rapporto alla superficie effettivamente occupata, applicando le tariffe vigenti.

Per eventuali sopralluoghi nell’area di cantiere con i tecnici comunali di riferimento, occorre scrivere agli indirizzi di posta elettronica paola.chiappini@comune.piacenza.it e erika.libe@comune.piacenza.it, specificando nell’oggetto “Sopralluogo cantiere ex Scuderie”.