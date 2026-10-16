Soresi (FdI): “Ogni giorno studenti minacciati e aggrediti dai maranza a Piazzale Milano, incrementare il presidio dell’area”

“A Piazzale Milano, in pieno giorno, studenti minacciati e aggrediti dai “maranza” mentre aspettano l’autobus per tornare a casa. Gli episodi, secondo le segnalazioni ricevute, si ripeterebbero quasi quotidianamente, tra le 13.30 e le 14.00, ai danni di ragazzi di prima e seconda superiore”. Così Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, commenta l’interrogazione appena presentata per chiedere maggiori controlli nei pressi della fermata degli autobus di Piazzale Milano, nella fascia oraria di uscita degli studenti dalle scuole limitrofe.

LA NOTA DI SARA SORESI

“Negli ultimi giorni – riferisce Soresi – mi sono pervenute diverse segnalazioni relative alla presenza, presso Piazzale Milano, di gruppi di giovani ‘maranza’ che, intorno alle 13.30, stazionano nella zona in cui numerosi studenti attendono gli autobus per fare ritorno a casa al termine delle lezioni. Si tratta di gruppi che mettono in atto comportamenti intimidatori nei confronti di ragazzi, anche e soprattutto minorenni, arrivando in alcuni casi a minacciarli e aggredirli. In particolare, mi sono stati riferiti episodi di sottrazione di denaro, quaderni e merende, oltre a spintoni, minacce e percosse”.

La preoccupazione per la sicurezza degli studenti dopo la scuola

“Si tratta – osserva la capogruppo – di fatti che destano particolare preoccupazione, perché coinvolgono studenti che, al termine delle lezioni, dovrebbero poter attendere il proprio autobus in condizioni di sicurezza, senza essere esposti a intimidazioni, violenze o prevaricazioni. La ripetizione di episodi di questo tipo rischia, inoltre, di generare un clima di paura e insicurezza tra i giovani e le loro famiglie”.

La richiesta di maggiori controlli nella fascia oraria dalle 13.30 alle 14.00

Soresi chiede dunque un intervento tempestivo, attraverso una presenza visibile delle forze preposte al controllo del territorio, per prevenire ulteriori episodi ed evitare che simili condotte possano consolidarsi o degenerare in fatti di maggiore gravità.

Polizia Locale e Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

“Auspico – conclude Soresi – che il Comune, attraverso la Polizia Locale e nell’ambito delle proprie competenze, contribuisca quanto prima al presidio dell’area, soprattutto nella fascia oraria interessata. Chiedo inoltre che il Sindaco si attivi affinché la situazione venga sottoposta all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, così da valutare, in raccordo con le Forze dell’Ordine, l’opportunità di predisporre controlli mirati e garantire maggiore sicurezza ai ragazzi che ogni giorno attendono l’autobus per tornare a casa da scuola”.