Fabio Concato e Carovana Tabù il 12 luglio per l’anteprima del Summertime in Jazz

La nona edizione di Summertime in Jazz prende vita a partire da uno dei luoghi simbolo del rinascimento piacentino, l’ex convento di Santa Chiara lungo lo Stradone Farnese. Questo luogo è uno dei simboli dell’estate cittadina.

Prima della sua chiusura per i lavori di restauro, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, proprietaria del prestigioso immobile e main sponsor della rassegna, per festeggiare i 30 anni dalla sua istituzione, organizza in partenariato con diverse realtà culturali della città, un ricco cartellone di eventi tra i quali questa anteprima della rassegna estiva del Piacenza Jazz Club. La Fondazione infatti anche quest’anno si conferma al fianco dell’associazione culturale piacentina promuovendone le attività in maniera significativa, insieme alla Regione Emilia-Romagna e a tutti i Comuni e le Proloco delle Valli del Trebbia e dell’Arda che saranno tappa di questo viaggio lungo un’estate.

Fabio Concato e Carovana

Si parte dunque martedì 12 luglio alle ore 21:30 dal Complesso Santa Chiara con un concerto che farà felici i moltissimi fan del cantautore milanese Fabio Concato che si presenterà in una veste nuova e per lui inusuale, insieme a una strepitosa jazz band di otto giovani musicisti – i Carovana Tabù. Con loro Concato proporrà i suoi grandi successi rivisitati con sorprendente vivacità e intensità in chiave modern-jazz e funky.

Il concerto, a ingresso gratuito, unico della rassegna per cui era richiesta la prenotazione, ha visto esaurirsi i 300 posti disponibili in pochi giorni.

Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d’autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il Jazz.

Nel corso degli anni, il cantautore ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a fotografie, illustrazioni e annotazioni, in un diario della memoria che è sempre riuscito a far breccia sia nella mente, che nel cuore del pubblico.

Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, il pubblico ha sùbito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi, cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo dopo 45 anni di carriera. Fabio Concato è affiancato dai Carovana Tabù, una band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia, che come musicisti individuali, vantano già numerose collaborazioni con artisti italiani e internazionali: Stefano Proietti (pianoforte), Andrea Albini (chitarra), Nicole Brandini (basso), Davide Di Giuseppe (batteria), Giacomo Cazzaro (sax alto), Federico Limardo (sax tenore e soprano), Tony Santoruvo (tromba e flicorno), Giulio Tullio (trombone). Insieme a loro Concato proporrà i suoi grandi successi come “Domenica bestiale”, che quest’anno compie 40 anni, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexi tango”, “Gigi”, ma non mancheranno altre gradite sorprese, in un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto. Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

Per ricevere tutte le informazioni sui concerti di Summertime in Jazz si può scrivere una e-mail a info@piacenzajazzclub.it, mentre per mantenere i contatti e ricevere tutti gli aggiornamenti basta cliccare sul sito www.summertimejazz.it oppure seguire sui social le pagine Facebook, Twitter e Instagram del Piacenza Jazz Club.