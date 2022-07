Torneo di Bettola, i risultati di lunedì 11 luglio: Immergas e Bar Centrale ai quarti

Il commento

Torna, dopo qualche giorno di pausa, la 35° edizione del torneo in piazza a Bettola. Con il passare del mese di luglio aumenta ancora la gradita di presenza di pubblico, attratti dal buon livello della competizione, la possibiltà di usufruire del campo gonfiabilie messo a disposizione dei più piccoli gratuitamente e dalla piacevole temperatura serale.

Va in scena l’ultima giornata del girone A ed è tempo di verdetti: Immergas accede ai quarti di finale con punteggio pieno a 9 punti, avendo battuto per 5-1 Bar Nuvole grazie alla doppietta di Lorenzo Anselmi e i gol di Federico Anselmi, Mitev e Merli, di Giletti il gol del Nuvole. Accede al turno successivo, 2° con 6 punti, anche Bar Centrale, che batte 2-1 Contrada del Priore grazie ai gol di Bellocchi e Jordanov, prima del 2-1 finale di Tamborra per Contrada. Immergas e Bar Centrale ai quarti, Bar Nuvole con 3 punti ancora in lizza per rientrare tra le 2 migliori terze, in attesa della conclusione degli altri 2 gironi e la giovane Contrada del Priore, quarta, che saluta la competizione.

La manifestazione torna mercoledì 13 luglio con la seconda giornata del gruppo B e tra lunedì e mercoledì prossimo vedrà terminare la fase a gironi.

Bar Centrale – Contrada del Priore 2 – 1

Marcatori: Bellocchi, Jordanov / Tamborra

Immergas – Contrada del Priore 5 – 1

Marcatori: Anselmi Lorenzo, Anselmi Lorenzo, Anselmi Federico, Mitev, Merli / Giletti

Mercoledì 13 luglio

h. 21 MC Cavanna – FootGolf piacenza

h. 21,45 Train Station – Trattoria Perani