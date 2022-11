Faccia a faccia con il ladro nel bed & breakfast, la titolare lo affronta: malvivente in fuga a mani vuote

Faccia a faccia con il ladro nella hall del proprio albergo. I fatti sono accaduti l’altro giorno all’interno del bed & breakfast “Antica Piacenza” situato in vicolo Pantalini. Erano circa le 12 quando la titolare della struttura è rientrata dopo una commissione: spalancata la porta si è trovata a tu per tu con uno sconosciuto che stava rovistando all’interno di una borsetta. Alla vista della donna il malvivente ha tentato di darsi alla fuga ma la proprietaria dell’hotel, notando che il soggetto aveva in mano un portafogli, ha istintivamente tentato di toglierglielo di mano. Ed è riuscita nel suo intento. Il ladro a quel punto non ha potuto fare altro che fuggire a mani vuote. La scena è stata immortalata dalle telecamere interne di sicurezza: i carabinieri si stanno occupando delle indagini.