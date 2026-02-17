Sensibilizzare le famiglie dei giovanissmi atleti al fair play, dal 20 al 22 febbraio “La partita applaudita”

Si è tenuta oggi, presso la sala del Consiglio comunale, la conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione “Cari genitori – La partita applaudita”, promossa da ANCI Emilia‑Romagna, a cui ha aderito formalmente il Comune di Piacenza.

La campagna, che per la prima edizione promossa da ANCI Emilia‑Romagna si svolgerà nel fine settimana del 21 e 22 febbraio, punta a promuovere il fair play e i principi costituzionali dello sport, favorendo la formazione alla cittadinanza attraverso la pratica sportiva. L’iniziativa, ideata dall’Associazione Calcio Fairplay con sede a Firenze, è rivolta alle famiglie dei giovani sportivi e a tutti gli operatori del movimento calcistico giovanile, con l’obiettivo di valorizzare comportamenti virtuosi e di sensibilizzare sul modo corretto di sostenere i ragazzi in campo.

La manifestazione ha carattere interregionale e, oltre al Comitato Regionale FIGC LND Emilia‑Romagna, coinvolgerà anche i comitati regionali di Toscana e Umbria, con il coinvolgimento dei rispettivi organismi federali.

Per la provincia di Piacenza la campagna si svolgerà dal 20 al 22 febbraio. Le prime partite coinvolte per l’Under 14 sono in programma venerdì 20 febbraio alle 19.30 con Piacenza – River Niviano e Sarmatese – Gotico Garibaldina.

È stato ribadito che il pubblico presente alle gare — genitori, parenti e amici — è invitato a sostenere i giovani atleti esclusivamente con l’applauso, trasformando ogni incontro in un momento educativo e formativo all’insegna del rispetto reciproco e della sana competizione.

In apertura di conferenza è stato proiettato il video di sintesi della prima edizione

