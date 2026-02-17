Forza Nuova inaugura la sede piacentina sabato 21 febbraio, ospite Roberto Fiore

È in programma per sabato 21 febbraio alle ore 17 l’inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova a Piacenza. L’evento si terrà in via Atleti Azzurri d’Italia, presso il Centro Commerciale Farnese, e vedrà la partecipazione di rappresentanti locali e nazionali del movimento.

Secondo quanto annunciato nel materiale informativo diffuso dagli organizzatori, interverranno Maurizio Callegari, responsabile di Forza Nuova Piacenza, Luca Castellini, vice segretario nazionale, e Roberto Fiore, segretario nazionale del movimento.

“Si parlerà del modello Verona, provincia che non subisce più un livello criminale importante da quando Forza Nuova ha organizzato le passeggiate con il popolo che hanno imperversato per mesi e continuano nel territorio provinciale Veneto“, spiegano i referenti piacentini.

“Piacenza deve seguire il modello di Verona: proprio a Piacenza fu avviato, con il discorso di Fiore mesi fa, il periodo delle passeggiate della sicurezza e i risultati si stanno già raggiungendo. Vogliamo che Piacenza esca dal tunnel del caos ed entri in un ordine sociale e politico che solo Forza Nuova può garantire“.

