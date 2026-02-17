Avevano tentato di rubare condizionatori da un negozio piacentino, incastrati dalle telecamere

Al fine di evitare la recrudescenza di furti ai danni di esercizi commerciali, la Polizia di Stato di Piacenza ha potenziato le attività info-investigative attraverso l’analisi dei vari interventi delle Volanti ed il loro accurato controllo del territorio, analizzando il modus operandi di svariati soggetti attivi in città.

Le indagini della Squadra Mobile di Piacenza hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due trentenni italiani, che a giugno hanno tentato di rubare dei condizionatori da un esercizio commerciale sito in Strada Bobbiese a Piacenza, per un valore dei beni pari a circa 1500 euro.

Agendo come normali clienti, si erano impossessati di unità interne ed esterne per il condizionamento e avevano provato a darsi alla fuga, ma erano stati scoperti dalla sorveglianza e si erano visti costretti ad abbandonare la refurtiva.

Attraverso le minuziose analisi dei filmati del negozio, è stato possibile identificare due pregiudicati per reati contro il patrimonio, italiani, di 25 e 30 anni, abitanti in campi nomadi nella zona di Torino, denunciati per tentato furto in concorso.

La loro posizione è inoltre al vaglio della Divisione Anticrimine per i provvedimenti di competenza.

