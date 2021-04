Farmaci consegnati a domicilio e consulenze, al via il progetto Toc Toc Farma: “Per essere sempre più vicini ai cittadini”

“Toc toc farma”, nato dalla collaborazione di 13 farmacie del territorio, è un progetto pilota che propone la consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci dalle mani degli stessi farmacisti: un modo per essere concretamente ancor più vicini ai piacentini.

Focus e valore aggiunto dell’iniziativa è offrire a chiunque, in città o provincia, contestualmente alla consegna, la possibilità d’una consulenza dedicata e gratuita: consigli, delucidazioni, indicazioni sulla terapia, ma anche risposte a qualsivoglia dubbio o domanda.

Toc toc farma offre così il destro d’un contatto diretto con un professionista della salute direttamente a casa propria, ma soprattutto la possibilità d’“aprire la porta” e relazionarsi con una persona di fiducia cui fare riferimento per ogni necessità. Una “presa in carico” che, nel perdurare dell’isolamento forzato dovuto alla pandemia, si propone ai soggetti più fragili come uno strumento di dialogo e monitoraggio in uno ma, non ultimo, di apprezzabile quanto fecondo valore umano.

Sicurezza, vicinanza, relazione, ma anche sostegno alle famiglie piacentine in difficoltà: parte dei ricavati del progetto sarà infatti devoluta, per mezzo dell’“Associazione William Bottigelli”,alle “Suore della Divina Provvidenza per l’infanzia abbandonata”, così da concorrere a renderne le attività sul territorio ancor più pervicaci.

Toc toc farma: come funziona

Sul sito web www.toctocfarma.it un apposito form consente di verificare quale farmacia tra le 7 in città e 6 in provincia, promotrici del progetto, sia più vicina all’indirizzo cui si desideri venga effettuata la consegna. A seguito della fase pilota è inoltre auspicabile altre farmacie vorranno aggiungersi alle prime, rendendo così il servizio più efficace e capillare.

Individuata la farmacia basta comunicare a mezzo telefono, mail, sms o wathsapp il codice fiscale del titolare dell’eventuale ricetta o del destinatario del parafarmaco, unitamente all’indirizzo e al nome presente sul campanello. La consegna avverrà entro le 24 ore successive,previa visionedi un documento d‘identità. Shopping bag brandizzate e la possibilità di verificare con l’esercizio commerciale l’identità della persona restituiranno una garanzia di sicurezza a chiunque apra per la prima volta le porte della propria abitazione a Toc toc farma. Sarà infine preso ogni accorgimento utile a garantire il rispetto di privacy e riservatezza.

Tutti i farmacisti e i professionisti che collaborano al progetto Toc toc farma sono vaccinati e adotteranno ogni attenzione e presidio sanitario utili ad offrire la massima protezione.

È prevista la consegna ad un indirizzo diverso da quello del titolare della ricetta sono in casi eccezionali e/o quando quest’ultimo sia realmente impossibilitato a procedere in autonomia all’ordine. Solo a questi o a suo convivente (dietro visione di documento d’identità) saranno consegnati i farmaci.

Il servizio prevede un parziale costo di rimborso spese, calmierato a 2,90 euro, ma è gratuito per tutti i clienti dai 70 anni d’età in su. Le modalità di pagamento sono ravvisabili sul sito www.toctocfarma.it o possono essere preventivamente richieste alla farmacia che si fa carico della consegna.

Il sostegno a 80 famiglie in difficoltà causa Covid

Toc toc farma intende collaborare fattivamente con Associazione William Bottigelli, la Onlusche dal 2020 si è fatta sostenitrice della lodevole opera assistenziale delle suore di Monsignor Torta che, capitanate dalla madre generale suor Albina, provvedono a generi alimentari e vestiario 80 famiglie della comunità piacentina che vivono, causa Covid-19, un momento di difficoltà. Per questo Toc toc farma destinerà parte dei proventi alla lodevole iniziativa assistenziale.

Le farmacie aderenti ad oggi al progetto pilota

PIACENZA CITTA’:

Farmacia Ambrogi

Farmacia Boselli

Farmacia dell’Ospedale

Farmacia Farnesiana

Farmacia Fiorani

Farmacia Laneri

Farmacia Sant’Antonio

PROVINCIA:

Antica farmacia dell’Ospedale S. Spirito (Castell’Arquato)

Farmacia Calendasco (Calendasco)

Farmacia del Santuario (Roveleto di Cadeo)

Farmacia Eccher (Pontenure)

Farmacia Genesi (Caorso)

Farmacia Silva (Fiorenzuola)