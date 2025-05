Festa della Mamma 2025 con i Mercanti di Qualità a Rivergaro l’11 maggio – AUDIO

Festa della Mamma 2025 con i Mercanti di Qualità a Rivergaro. Domenica 11 maggio, per tutta la giornata, cittadini e visitatori potranno trovare tante idee regalo per rendere unica una festa speciale.

Sui banchi di qualità non mancheranno occasioni da indossare, oggettistica per abbellire la casa, prodotti gastronomici da gustare e tanto divertimento.

A Radio Sound ha parlato dell’evento Roberta che si divide tra il banco di ambulante al negozio Sugar Abbigliamento che si trova a Piacenza in via Morigi. “Siamo contenti perché nelle date con i Mercanti di Qualità ci sono tante proposte diverse e attrazioni anche per i più piccoli. Sul mio banco, chi verrà a trovarci, troverà abbigliamento casual/chic, noi cerchiamo di proporre sempre nuove tonalità. Il trend del momento? In questo periodo vanno molto i colori caldi“.

