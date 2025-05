Paesaggi disegnati, alla scoperta di Giovanni Fattori. Iniziativa per le famiglie il 17e 14 maggio

Sabato pomeriggio in mostra con i propri figli, con gli atelier Paesaggi disegnati: alla scoperta di Giovanni Fattori, un’iniziativa dedicata alle famiglie che prevede un ciclo di atelier per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, in programma sabato 17 e 24 maggio, ideati e curati dalla coordinatrice delle attività educative Enrica Carini e articolati in due turni, uno con partenza alle ore 16 (primo turno) e l’altro alle ore 18 (secondo turno).

Paesaggi disegnati, alla scoperta di Giovanni Fattori

In linea con il programma di XNL Family e rivolti ai nuclei familiari allargati interessati a fare esperienza delle arti in un reciproco scambio di storie e generazioni, gli atelier legati alla mostra Giovanni Fattori 1825-1908 Il ‘genio’ dei Macchiaioli curata da Fernando Mazzocca, Elisabetta Matteucci e Giorgio Marini, si propongono come l’occasione per i genitori (o gli accompagnatori) di prendersi tutto il tempo necessario per visitare la mostra e per i bambini di vivere l’esposizione accompagnati da un’operatrice esperta in un percorso appassionante alla scoperta delle opere del celebre pittore macchiaiolo.

Attraverso l’osservazione diretta delle opere, con l’ausilio di una speciale mascherina, bambine e bambini saranno invitati a individuare le tecniche utilizzate dall’artista, pittura ad olio, disegni e incisioni a bulino e acquaforte, a ricercare piccoli e grandi dettagli naturali “nascosti” nelle opere incentrate sul tema della Natura e del Paesaggio – tanto amato da Giovanni Fattori – e a cimentarsi infine in uno speciale “memory” che metterà alla prova, attraverso il gioco, spirito d’osservazione e capacità d’attenzione.

«Un’iniziativa che ci sta molto a cuore – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli – nell’ottica di offrire anche nell’ambito della mostra dedicata a Giovanni Fattori una proposta articolata, inclusiva e di qualità a beneficio di pubblici differenti e nel segno della formazione ai linguaggi artistici. Questi atelier sono un’occasione, per le famiglie, di vivere appieno la mostra e di farlo in compagnia dei propri figli, che la potranno esplorare altrettanto intensamente, nei modi e nei tempi adeguati alla loro età».

Ogni atelier, della durata di un’ora e trenta minuti circa, potrà accogliere un massimo di 15 bambini.

Per i bambini gli atelier sono gratuiti, con ingresso alla mostra agevolato a 3 euro, mentre i genitori o gli adulti accompagnatori (massimo due) potranno usufruire del biglietto ridotto a 12 euro.

Il primo appuntamento, in calendario il 17 maggio, coincide anche con la Notte Europea dei Musei a cui anche XNL Piacenza aderisce. La prenotazione è obbligatoria e avviene inviando una mail a: edu@xnlpiacenza.it

INFORMAZIONI PRATICHE

XNL Family

PAESAGGI DISEGNATI

ALLA SCOPERTA DI GIOVANNI FATTORI

Atelier per bambin* da 6 a 10 anni in occasione della mostra Giovanni Fattori 1825-1908, Il ‘genio’ Dei Macchiaioli

A cura di Enrica Carini / coordinatrice attività educative

DATE

Sabato 17 e 24 maggio 2025

ORARI

1° turno / 16:00-17:30

2° turno / 18:00-19:30

POSSONO PARTECIPARE

bambin* dai 6 ai 10 anni. Max 15 bambin* per gruppo (accompagnati da uno/due adulti).

Una passeggiata esplorativa tra i paesaggi raffigurati nei dipinti, nei disegni e nelle incisioni del grande pittore macchiaiolo Giovanni Fattori. Grazie a una speciale mascherina andremo alla ricerca di piccoli e grandi dettagli naturali “nascosti” nelle opere per riconoscere, infine, tutti i particolari attraverso le tessere di un memory con cui mettere alla prova la nostra attenzione.

COSTI

Gli atelier sono gratuiti. A carico dei partecipanti solo il biglietto d’ingresso alla mostra: ridotto (€ 12) per gli adulti accompagnatori; biglietto speciale scuole (€ 3) per i/le bambin*.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Scrivendo a: edu@xnlpiacenza.it