Festa della polizia: “Cittadini sempre al centro”. Il questore bacchetta stampa e politica: “Reati in calo ma resta l’insicurezza, il modo di comunicare valorizzi l’azione delle forze dell’ordine” – AUDIO

Il 171esimo anniversario della polizia di Stato si è aperto con il ricordo di Domenico Zorzino, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato deceduto, nel marzo scorso, libero dal servizio, nel tentativo di salvare un uomo finito con la propria auto in un canale: “Perché al centro c’è sempre il cittadino con le sue esigenze e le sue difficoltà”, si legge nel messaggio di Lamberto Giannini, capo della polizia.

Concetto espresso anche dal questore di Piacenza, Ivo Morelli, che nel suo intervento ha voluto ringraziare ogni specialità della polizia piacentina.

Come ogni edizione, la Festa della Polizia è l’occasione per tracciare un bilancio delle attività e dei reati perpetrati sul nostro territorio. L’indagine mette a confronto il periodo 1 aprile 2021 – 31 marzo 2022 con il periodo 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023.

Nel capoluogo, diminuiscono del 7,9% i reati contro la persona, mentre diminuiscono “solo” dell’1,3% i reati contro il patrimonio. Crollo dei furti e delle rapine in abitazione (-62,7%), mentre crescono i furti con strappo (+30,7%) e i furti su auto in sosta (+33,2%). In generale i reati scendono del 5,9%. Un trend che rispecchia anche l’andamento in provincia: unica grossa differenza è la crescita dei reati contro il patrimonio (+9,8%).

Aumenta l’attività di prevenzione da parte della polizia. Confrontando il medesimo periodo preso in considerazione per i dati sul crimine, gli agenti della questura hanno controllato ben 14615 veicoli e 34011 persone in più. Sono stati 393 le persone denunciate (16 in più rispetto all’anno precedente) e 63 le persone arrestate (2 in più).

Entrando nel dettaglio, la Squadra Mobile ha arrestato ben 43 persone in più e denunciato 32 soggetti in più. Cresce il sequestro di cocaina mentre cala quello di marijuana. Per quanto riguarda la violenza verso le donne, la Squadra Mobile ha trattato 20 casi in meno di maltrattamenti in famiglia e 16 casi in meno di violenza sessuale.

Cresce esponenzialmente (verrebbe da dire “segno dei tempi”) l’attività della polizia postale con 900 ore in più di monitoraggio di siti internet. Recuperati 9772 euro in più rispetto all’anno precedente.

Crimini in calo e attività in aumento, dunque, per quanto riguarda complessivamente l’attività della polizia. Ma secondo il questore Ivo Morelli “a questi numeri non corrisponde però una proporzionata percezione della sicurezza”.

“La sicurezza che le forze dell’ordine garantiscono non è adeguatamente valorizzata. Probabilmente nel modo di comunicare degli organi di stampa piuttosto che politico ci sono circostanze di emergenza che a volte hanno dei picchi di enfatizzazione eccessiva rispetto a quelle che invece sono le reali situazioni che siamo ogni giorno chiamati ad affrontare”.

“Punteremo sempre di più sulla prevenzione e occasioni come la Festa della Polizia sono un momento per ricordare alla collettività che noi ci siamo. Vogliamo che i cittadini ci siano e partecipino con noi, segnalandoci le questioni negative affinché noi e le altre forze dell’ordine possiamo intervenire”.