Lavoro, mobilitazione dei sindacati. Vaghini (Cisl Piacenza): “Presenti il 6 maggio a Bologna per fare il punto su tante tematiche” – AUDIO

Lavoro, mobilitazione dei sindacati. Vaghini (Cisl Piacenza): “Presenti il 6 maggio a Bologna per fare il punto su tante tematiche“. Lo ha detto il Segretario Generale Cisl Parma e Piacenza a Radio Sound.

CGIL, CISL e UIL hanno deciso di avviare nei mesi di aprile e maggio una fase di mobilitazione unitaria con la realizzazione di una generalizzata Campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e con la convocazione di tre manifestazioni interregionali (Nord, Centro, Sud) che si svolgeranno a Bologna (6 maggio), Milano (13 maggio) e Napoli (20 maggio).

La mobilitazione intende sostenere le richieste unitarie avanzate da CGIL, CISL e UIL e dalle Categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali.

Dobbiamo fare una premessa – spiega Michele Vaghini – non ci è piaciuto il metodo sulla delega della legge sul fisco che il Governo si è voluto tenere. Il tutto ci è stato comunicato in pochi minuti, senza sviscerare quali sono i temi di questa legge delega in modo approfondito.

Quali sono i temi principali della protesta?

Io ricordo che abbiamo incontrato l’esecutivo affrontando il tema su come recuperare i 100 miliardi di evasione annua, che certamente non provengono dai lavoratori dipendenti o pensionati. Inoltre abbiamo ribadito la necessità di realizzare un taglio strutturale sul cuneo fiscale sul lavoro, anche per combattere l’inflazioni. Poi tra le altre cose avevamo parlato anche della flat tax. A noi non piace un sistema che va colpire in maniera indistinta chi guadagna molto e chi meno. Noi siamo per la progressività dell’Irpef. A tutte queste cose non c’è stata risposta, quindi sono state indette queste tre giornate di protesta.

