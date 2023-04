Grave incidente questa mattina in autostrada A21. Un furgone stava transitando all’altezza dell’abitato di San Pietro in Cerro quando, per motivi da chiarire, ha tamponato un tir che lo precedeva. L’impatto è stato molto violento e per estrarre il conducente del furgone si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è poi atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità.