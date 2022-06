Festa dell’Allegria a Gropparello dal 18 al 20 giugno

La Pro Loco Giovani Gropparello ritorna in pista con un evento che promette puro divertimento. Dal 18 al 20 giugno è in programma la Festa dell’Allegria, 3 giorni dedicati alla musica con i concerti live di William Fox, sabato alle 20,30 e Incydia Live di domenica alle 21. A seguire ci si potrà scatenare con la Silent Disco fino alle 3 del mattino.

Anche lo sport sarà al centro della festa, sabato alle 17 con la Granfondo MTB non agonistica “La Centosassi”. Poi domenica dalle 9,30 grazie ai divertentissimi tornei di Calcio Saponato e di Beach Volley e il raduno di auto d’epoca e American Cars Piacenza.

Non mancheranno i Tappeti Elastici per bambini, last one standing e i Gonfiabili. Non mancheranno gli stand gastronomici: tutte le sere e domenica (anche a pranzo), aperitivi e cocktail con Dj set e Torneo di Beer Pong.

La Festa dell’Allegria si concluderà lunedì 20 giugno con una commedia dialettale rappresentata dalla Filodrammatica Val Vezzeno.

Programma