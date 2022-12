Festa di Capodanno in piazza Cavalli, musica live con l’Orchestra Italiana Bagutti e dj set per ballare dopo la mezzanotte

Inizierà in musica, il 2023 di Piacenza, accolto dalle note dell’Orchestra Italiana Bagutti – sul palco di piazza Cavalli dalle 22 – per poi proseguire, da mezzanotte e mezza in avanti, con il dj set di GrooveGuys. Tutti i dettagli della grande festa nel cuore della città, promossa dal Comune di Piacenza in collaborazione con Fondazione Teatri e ComUnica, con il sostegno di Crédit Agricole Italia, Ponginibbi Group, Steel e Coro Marketing, sono stati illustrati questa mattina in Municipio, nel corso di una conferenza stampa cui sono intervenuti, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessore al Commercio Simone Fornasari, la direttrice della Fondazione Teatri Cristina Ferrari, l’organizzatore Lorenzo Pronti per la società ComUnica, il direttore regionale di Piacenza e Lombardia Sud di Crédit Agricole Italia Davide Goldoni insieme al responsabile commerciale Roberto Chiapparoli e Michelle Reboli di Coro Marketing, in rappresentanza anche di Volley Academy Piacenza che vedrà parte del proprio team salutare il nuovo anno all’ombra di Palazzo Gotico.

“Grazie al supporto, preziosissimo, di tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento – hanno rimarcato Tarasconi e Fornasari – possiamo offrire alla città una proposta in grado di coinvolgere e divertire fasce d’età diverse, dai giovani alle famiglie. Il repertorio dell’Orchestra Bagutti è un susseguirsi di brani evergreen, che vanno dai classici senza tempo della musica leggera italiana e internazionale ai grandi successi degli ultimi anni, capaci di far ballare e cantare chiunque: la colonna sonora ideale per salutare in allegria, tra la gente, il 2023. Dopo la mezzanotte, la piazza diventerà una vera e propria discoteca a cielo aperto, grazie alla presenza del dj set, sempre in un contesto sicuro e protetto”.

A questo proposito, nell’occasione è stato reso noto anche l’elenco delle attività di ristorazione e dei pubblici esercizi che, nella serata del 31 dicembre, saranno in servizio nelle immediate adiacenze di piazza Cavalli: “Crediamo sia importante, per le persone che vorranno vivere l’atmosfera della festa in centro storico, sapere di poter contare su pizzerie, ristoranti, cocktail bar e caffè in cui ritrovarsi con gli amici a cenare, fare un brindisi o semplicemente rifocillarsi tra una canzone e l’altra. Molti locali resteranno aperti e questo significa che il cuore della città sarà vivo, frequentato e ricco di opportunità. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione, del resto, d’intesa con tutti i soggetti che hanno reso possibile questa iniziativa, è proprio quello di regalare alla nostra comunità un’emozione e un momento speciale da condividere”.

L’invito a salutare la mezzanotte in piazza Cavalli è esteso anche al pubblico di appassionati che il 31 dicembre gremirà il Teatro Municipale per il tradizionale concerto di San Silvestro su cui si alzerà il sipario alle 18: in scena l’Orchestra Farnesiana diretta dal Maestro Sasha Yankevych, vincitore del secondo premio al XI Concorso internazionale di Direzione d’orchestra “Arturo Toscanini”. Nel programma musiche di Rossini, Strauss, Morricone, Cajkovski e Borodin. Per informazioni: www.teatripiacenza.it, biglietteria@teatripiacenza.it .