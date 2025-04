Fiorenzuola celebra il gusto: torna il Festival dell’Anolino dal 2 al 4 maggio 2025. Un’esplosione di sapori, tradizione e divertimento animerà il centro storico di Fiorenzuola d’Arda dal 2 al 4 maggio 2025 con l’attesissimo ritorno del Festival dell’Anolino, manifestazione che celebra uno dei simboli gastronomici più amati del territorio piacentino: l’anolino.

La kermesse culinaria, che si svolgerà tra Piazza F.lli Molinari, Corso Garibaldi e Piazza Caduti, promette un weekend ricco di eventi, showcooking, musica e naturalmente ottimo cibo.

Programma ricco e gustoso



Venerdì 2 maggio, alle ore 19, si aprono gli stand gastronomici in Piazza Molinari, dove sarà possibile assaporare diverse varianti di anolini, anche senza glutine, oltre a tante specialità tipiche come il chisolino con salumi piacentini. La serata si accenderà poi alle 22 in Piazza Caduti con lo spettacolo musicale dei Max Pezzali Tribute e il gruppo Cani Sciolti, per una notte all’insegna degli anni ’90.

Sabato 3 maggio, dalle 10 alle 19, Corso Garibaldi ospiterà la rassegna enogastronomica dei prodotti DE.CO. e di qualità, offrendo un’occasione unica per scoprire le eccellenze locali. Alle 19 si rinnova l’appuntamento in Piazza Molinari con l’apertura degli stand, mentre la musica tornerà protagonista alle 22 in Piazza Caduti con Cani della Biscia e il DJ set Madnight.

Domenica 4 maggio, ancora protagonisti i prodotti tipici in Corso Garibaldi dalle 10 alle 19. A mezzogiorno, aprono gli stand gastronomici in Piazza Molinari, dove a rendere speciale l’evento ci sarà anche la partecipazione di chef da “Chef to Chef”, con collegamenti in diretta su Radio Sound dalle 14.30. La giornata culminerà con l’arrivo di un ospite d’eccezione: lo chef Daniele Persegani, volto noto del programma di Rai Uno “È sempre mezzogiorno”, che porterà il suo entusiasmo e la sua creatività ai fornelli. A seguire, dalle 21:30, si balla con gli Steams e un DJ set in Piazza Molinari.



Oltre il gusto: esperienze per tutti



Non solo cibo: il Festival propone anche mercatini, musica dal vivo, DJ set e aree attrezzate per gustare le specialità in compagnia, magari vicino al fuoco vivo in Piazza Molinari. Saranno organizzati anche tour gastronomici alla scoperta dell’anolino preparato dai ristoratori locali, rendendo questa tre giorni una vera e propria festa per tutta la famiglia.

Il Festival dell’Anolino 2025 è un invito a riscoprire la tradizione attraverso il gusto, la musica e l’allegria. Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina e vuole vivere un’esperienza autentica nel cuore dell’Emilia.