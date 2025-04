Calici a Parco Raggio: a Pontenure, domenica 4 maggio, degustazione vini, cibi, giochi e musica – AUDIO

Calici a Parco Raggio è l’evento che celebra il buon bere e il cibo artigianale in programma domenica 4 maggio dalle 10,00 alle 19,00 all’interno dell’incantevole Parco Raggio a Pontenure. In un percorso immerso nella natura si potranno degustare vini prodotti da oltre 20 cantine, birra artigianale e assaggiare prodotti gastronomici locali e non: dall’olio dei nostri colli, alle specialità pugliesi, al gelato e dolci prodotti nel paese.

Intervista con il Presidente dell’Associazione Tribulòn Giancarlo Carrino

“È l’assoluta prima edizione di questo evento meraviglioso – anticipa Giancarlo Carrino Presidente dell’Associazione Tribulòn – che si svolgerà all’interno di una cornice splendida, storica come il nostro parco del paese. Parco Raggio, che prende il nome dalla villa che si trova all’interno, di proprietà della famiglia Raggio, si tratta di un parco sotto tutela della sovraintendenza, è un bene culturale, che non viene facilmente concesso per questo tipo di eventi, ma essendo noi un’associazione di volontariato abbiamo avuto l’accesso ao questo meraviglioso luogo. Calici a Parco Raggio, ha più di 20 cantine che sostengono la manifestazione e l’appoggio con AIS, Associazione Italiana Sommelier, che ci affianca da tempo, anche a novembre abbiamo realizzato un evento insieme con Giovanni D’Erba, il suo presidente. Siamo poi sponsorizzati da Fiera dei Vini di Expo Piacenza che si svolgerà a novembre”.

A sostegno di alcune associazioni di Volontariato

“Tutti gli incassi, come è la nostra abitudine,saranno devoluti in beneficenza. Noi nel 2024 abbiamo donato quasi 8.000 euro per un’associazione fondata da famiglie, ci chiamiamo i Tribulon, nata per scherzo, abbiamo comprato un defibrillatore per il nostro paese che abbiamo inaugurato il 21 dicembre del 2024 ma abbiamo fatto tante bellissime donazioni ad altre associazioni di volontariato, ben più importanti della nostra, che fanno molto di più di quanto possiamo fare noi.All’interno di Calici a Parco Raggio abbiamo il piacere di ospitare anche il Banco di Assofa, associazione di Piacenza, che verrà con i suoi biscotti, come sempre”.

Calici a Parco Raggio, musica e interviste con Radio Sound

Non mancherà l’intrattenimento con musica e interviste trasmesse in diretta su Radio Sound, e un’area attrezzata dedicata ai bambini con gonfiabili, giochi e zucchero filato.Calici a Parco Raggio è un evento organizzato dall’Associazione Tribulon in collaborazione con Fiera dei Vini di Piacenza Expo e AIS Ass.Italiana Sommelier di Piacenza.

Calici a Parco Raggio, le degustazioni di vini e birre

Durante l’evento le cantine presenteranno i loro vini e, per le degustazioni , verrà consegnato all’ingresso il calice in vetro con il logo Fiera dei Vini e una sacchetta porta calice al costo di € 15,00. Inoltre sono previste le degustazioni di birre presso lo stand del Birrificio artigianale Del Ducato di Parma.

Gli Stands Gastonomici presenti

Numerosi gli stand gastronomici presenti: La Vaca Loca con piatti a base di squisita carne, Morra Luciano con Specialità Pugliesi, il Microforno di Amelia con prodotti da forno dolci e salati, Gelateria e Pasticceria Ruru Cake, Azienda Agricola Tra Terra e Cielo con il suo olio di oliva della Val Tidone e non solo, Agriturismo Campo grande di Carpaneto Piacentino, con asparagi, fragole e buonissime confetture e Azienda Agricola Canti Daniela di Malonno (BS) con formaggi vaccini e caprini.

Le Cantine

Si potranno degustare i vini presso gli stand di: Cantina Campana, Cantina Casa Benna, Cantina La Ciocca, Cantina Loschi, Monteverdi Vini, Cantina Podere Gaiaschi, Cantina Pusterla, Cantina di Corte, Cantina Manzini, Cantina Gaiaschi, Cantina Malvicini, Cantina Albasi, Cantina La Caminà, Cantina Tenuta Pernica, Cantina Cà del Sole, Il Maiolo, Cantina Segalini, Cantina Sartori, Vino Vece, Azienda Agricola Colombano, Vitivinicola Marchioni, Cantina Pernice, Cantina Borghesana