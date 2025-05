Irregolarità in due farmacie della Bassa piacentina, controlli dei Nas e sanzioni per oltre 8 mila euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS di Parma a tutela della salute pubblica e della corretta gestione dei farmaci, con particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e commerciale. Recentemente, i militari hanno eseguito ispezioni igienico-sanitarie presso due farmacie situate nella Bassa Piacentina.

In una prima farmacia, i NAS hanno riscontrato irregolarità relative alla dispensazione di medicinali ad uso umano senza prescrizione medica e all’omessa comunicazione all’autorità comunale dell’inizio attività per un distributore automatico di prodotti parafarmaceutici ubicato all’esterno della farmacia. Al legale rappresentante sono state contestate violazioni amministrative con sanzioni pari a 5.964 euro.

Sempre nella Bassa Piacentina, durante un’ulteriore ispezione in una seconda farmacia, sono state accertate criticità riguardanti la mancata apposizione del timbro sulla documentazione delle vendite di farmaci con ricetta non ripetibile e la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo per il monitoraggio degli infestanti. Al legale rappresentante sono state contestate violazioni amministrative con sanzioni per un importo complessivo di 2.400 euro.

I controlli proseguiranno regolarmente al fine di garantire il rispetto delle normative sanitarie e la sicurezza dei cittadini.