Festival Stralunà 2023 al via il 16 giugno, Rolando Tarquini: “Torniamo al progetto originale portando gli spettacoli in città” – AUDIO

Festival Stralunà 2023 al via il 16 giugno, Rolando Tarquini: "Torniamo al progetto originale portando gli spettacoli in città".

Stralunà nasce nel 2021 e quest’anno, con la 3° Edizione 2023, torna al progetto originale, creato prima della pandemia, di portare il circo in diverse zone del centro città. In particolare a stretto contatto con i cittadini e le architetture che più caratterizzano Piacenza. Quest’anno il festival il 16 giugno popolerà Piazza Cavalli e Piazzetta Pescheria, Piazza Duomo, e le vie del centro storico, per poi abitare il magnifico Chiostro di Santa Chiara il 18 giugno. Stralunà porta in centro città una grande varietà di artisti, con spettacoli di alta comicità, sorprendente tecnica acrobatica e grande empatia con il pubblico.

Gli spettacoli del 16 giugno a partire dalle ore 17,30

Il circo contemporaneo sarà portato in scena dalle italianissime Compagnia Hanami e Jorik C’è in Piazzetta Pescheria e in Piazza Cavalli dai Colokolo, Compagnia di acrobati ballerini e musicisti proveniente dal Marocco. Il teatro comico musicale allieterà le famiglie in Piazza Duomo con Marta Pistocchi. A chiudere la giornata, in Piazza Cavalli i prorompenti Jashgawrosky Brother, compagnia di comici musicisti dediti al riciclaggio degli oggetti quotidiani per far suonare l’allegria. Lo spettacolo itinerante Loco.Motiv. di Gambeinspalla Teatro, che tra bolle, acrobazie e storie, accompagneranno il pubblico per le vie del centro.

Il 18 giugno, ore 21:30, presso Santa Chiara, STRALUNÀ presenta la Banda Osiris, che coronerà in note di alta musica e comicità esilarante la 3° Edizione del Festival, nella splendida cornice del Chiostro di Santa Chiara.

Il Festival si svolge grazie al contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, del Ministero della Cultura e dalla Regione Emilia Romagna, e alla collaborazione con il Piacenza Summer Cult del Comune di Piacenza.

