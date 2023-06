“Vola alta Parola”mostra evento di Marco Nereo Rotelli al Piccolo Museo della Poesia – AUDIO

Vola alta Parola, la mostra evento con le opere del Maestro Marco Nereo Rotelli, verrà inaugurata con un doppio evento Sabato 17 Giugno alle 12 al Vittorino da Feltre e alle 18 presso il Piccolo Museo della Poesia che si trova nella Chiesa di San Cristoforo in via Gregorio X a Piacenza.

Inserita nella Biennale di Poesia come uno degli eventi speciali previsti per questo progetto, la mostra “Vola Alta Parola” è curata da Vera Agosti.

Vola alta Parola la mostra

“Una mostra che per il piccolo museo della poesia è un’occasione straordinaria perchè abbiamo un artista veramente di livello mondiale – ha anticipato il direttore del museo e direttore artistico della mostra Massimo Silvotti – Marco Nereo Rotelli ha fatto 9 Biennali di Venezia, credo sia un biglietto da visita che la dice lunga”.

“La mostra è molto particolare e si inquadra, come evento speciale all’interno della prima biennale di poesia fra le arti inaugurata a Piacenza il 6 e 7 maggio scorso con sei eventi.”

“Questo è uno dei grandi eventi in questo anno della Biennale un’occasione importante per Piacenza”.

Ascolta il maestro Marco Nereo Rotelli e Massimo Silvotti:

Il Maestro Marco Nereo Rotelli, artista di livello mondiale

“Il titolo della mostra al Piccolo Museo della Poesia, si rifà ad un verso di Mario Luzi – spiega il Maestro Rotelli – i versi sono “Vola alta Parola tocca Nadir e Zenith della significazione” un invito ad affidarsi nuovamente alla parola, perchè non c’è nulla di più offeso oggi che la parola”.

“Abbiamo subito naufragi delle ideologie, delle religioni e dei rapporti, il più umiliante è quello della parola che saltella oramai da uno schermo all’altro e ha perso la densità e il significato”.

“Quindi tutto il mio lavoro, cerca, attraverso la poesia trasportata nell’arte, di ridare densità alla significazione”.

“La Mostra che ho qui in questo piccolo museo, che indipendentemente dalla mostra è da visitare, si trova in una chiesa costruita su progetto del Bibbiena, si tratta di una mostra fatta di porte d’oro su cui sono trascritti, con la mia cifra stilistica, i versi di alcuni dei poeti più grandi al mondo che mi sono stati inviati dagli stessi autori”.

“Ci sono versi del premio Nobel Derek Walcox, Mario Luzi, Edordo Sanguinetti per arrivare ai poeti contemporanei come Massimo Silvotti.

Piccolo Museo della Poesia: eventi speciali

“A me capita spesso di lavorare componendo non solo con i poeti, mi è capitato di lavorare con Franco Battiato ma anche con scienziati – Racconta Marco Nereo Rotelli – in questo caso invece ho coinvolto un illusionista, un genio italiano, arrivato terzo ai campionati mondiali dell’illusionismo”.

“Andrea Rizzolini, ha 23 anni è un portento. Il 5 luglio interverrà all’interno della mia istallazione creandone una illusoria legata alla magia”.

“Il giorno dell’inaugurazione ci sarà un doppio concerto con Alfonso di Rosa, sul fiume Po alle 12 e alle 18 invece nel museo della Piccola Poesia”.

Piccolo Museo della Poesia: Le Informazioni

“La mostra, inserita nella biennale della poesia – precisa Massimo Silvotti – si terrà dal 17 giugno fino al 29 luglio compreso, sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso è a offerta libera”.

Informazioni anche sul sito ufficiale del Piccolo Museo della Poesia, il museo si trova presso la Chiesa di San Cristoforo in via Gregorio X a Piacenza.