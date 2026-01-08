Fiaccola Olimpica a Piacenza, presentazione a cura di Andrea Amorini

Emergono nuovi dettagli sul transito della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026 a Piacenza, previsto per il prossimo 16 gennaio. Il simbolo dei Giochi, diretto verso Milano dove il 6 febbraio alle 20 allo stadio di San Siro si terrà la cerimonia inaugurale, farà il suo ingresso in città dal piazzale dei Pontieri. Il percorso, illustrato nella grafica ufficiale, attraverserà via Colombo, proseguirà lungo lo Stradone Farnese e si concluderà in Piazza Cavalli.

In quest’ultima tappa è confermata la presenza del nostro speaker Andrea Amorini, da anni figura di riferimento per Radio Sound. Restano invece ancora ignoti i nomi e il numero dei tedofori che accompagneranno la fiaccola. È certo, tuttavia, che non prenderà parte all’evento l’atleta piacentino Andrea Dallavalle, argento mondiale nel salto triplo, impegnato in quei giorni con la Nazionale in Spagna.

