Concerto di Buon anno il 10 gennaio 2026 in Cattedrale

Sabato 10 gennaio è in programma alla Cattedrale di Piacenza in Piazza Duomo, il “Concerto di Buon Anno”. E’ un evento organizzato dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori in unione con il Rotary Club Piacenza Farnese e l’Associazione Italiana Donne Medico, con il patrocinio del Comune di Piacenza.
Hanno presentato l’evento l’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza, il presidente del Rotary Farnese Piacenza Pilade Cortellazzi, il presidente di Lilt Piacenza Franco Pugliese, la presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico Donatella Zavattoni, Don Roberto Scotti e Silvia Montani per l’Associazione Gruppo Up.
L’evento è gratuito e aperto a tutti.