Volley – Gas Sales Piacenza, domenica al PalabancaSport arriva Monza: curiosità e statistiche

Dopo l’impegnativa trasferta in Repubblica Ceca, Gas Sales Piacenza si rituffa in campionato: domenica 11 gennaio al PalabancaSport (ore 18.00) è in programma la quindicesima giornata, quarta di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca, avversaria Vero Volley Monza.

Sfida numero quindici quella in arrivo contro la formazione brianzola. Sono quattordici i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° posto e il bilancio è in perfetta parità: sette successi per Piacenza, sette per Monza. Nella gara di andata giocata nel novembre scorso a Monza si è imposta Gas Saper Bluenergy Volley Piacenza per 3-0 (25-23, 25-23, 25-17).

Solo tre volte, nei quattordici precedenti tra le due squadre, la partita è chiusa al tie break: sesta giornata di andata della stagione 2019-2020 e a vincere in rimonta al PalabancaSport fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12) e le due gare della stagione 2023-2024 vinte entrambe da Monza.

Prezzi dei biglietti per la gara con Vero Volley Monza

  • Tribuna Sforza Fogliani 100 euro
  • Tribuna Farnese 30 euro (intero), 20 euro (ridotto)
  • Tribuna Gotico 20 euro (interi), 14 euro (ridotto)
  • Tribuna Po 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)
  • Tribuna Primogenita 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)
  • Curva Sant’Antonino 14 euro (intero), 10 euro (ridotto)
  • Curva Bovolenta 14 euro (intero), 10 euro (ridotto)

