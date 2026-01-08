Volley – Gas Sales Piacenza, domenica al PalabancaSport arriva Monza: curiosità e statistiche

Dopo l’impegnativa trasferta in Repubblica Ceca, Gas Sales Piacenza si rituffa in campionato: domenica 11 gennaio al PalabancaSport (ore 18.00) è in programma la quindicesima giornata, quarta di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca, avversaria Vero Volley Monza.

Sfida numero quindici quella in arrivo contro la formazione brianzola. Sono quattordici i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° posto e il bilancio è in perfetta parità: sette successi per Piacenza, sette per Monza. Nella gara di andata giocata nel novembre scorso a Monza si è imposta Gas Saper Bluenergy Volley Piacenza per 3-0 (25-23, 25-23, 25-17).

Solo tre volte, nei quattordici precedenti tra le due squadre, la partita è chiusa al tie break: sesta giornata di andata della stagione 2019-2020 e a vincere in rimonta al PalabancaSport fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12) e le due gare della stagione 2023-2024 vinte entrambe da Monza.

Prezzi dei biglietti per la gara con Vero Volley Monza

Tribuna Sforza Fogliani 100 euro

Tribuna Farnese 30 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 20 euro (interi), 14 euro (ridotto)

Tribuna Po 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 14 euro (intero), 10 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 14 euro (intero), 10 euro (ridotto)

