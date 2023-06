Fiamme in un box auto di un edificio di via Manfredi. I fatti sono accaduti nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti sono riusciti a spegnere l’incendio. Fortunatamente il rogo non si è espanso ad altre strutture però un’auto e una moto sono state irrimediabilmente danneggiate. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato. Ancora da chiarire l’origine dell’incendio.