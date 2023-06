Controlli lungo la statale 45 per il fine settimana in Trebbia: droga sequestrata, un denunciato e 12 segnalati

Un giovane denunciato per spaccio e altri 12 segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. In tutto i carabinieri hanno recuperato alcune dosi di cocaina e sequestrato circa 20 grammi di hashish.

La “Val Trebbia”, la meta prediletta dei turisti giunti da fuori provincia, e la Statale 45 passate al setaccio dai carabinieri della Stazione di Rivergaro, con il supporto di un pronto impiego dell’equipaggio della Radiomobile di Bobbio.

I controlli lungo la Statale 45

I carabinieri hanno svolto i controlli lungo la Statale 45 domenica 18 giugno. Si sono rivolti alla regolazione della circolazione stradale e alla prevenzione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Diversi i posti di controllo attuati durante la giornata festiva nei principali punti nevralgici della valle e degli incroci sulla statale. I 12 giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga vanno dai 20 ai 29 anni, tutti residenti fuori provincia: a Milano, Reggio Emilia, Lodi e Pavia.

I carabinieri di Rivergaro, quattro li hanno fermati e controllati alle ore 10 lungo la statale nei pressi della cittadini. Altri quattro li hanno controllati intorno a mezzogiorno nell’alveo del Fiume Trebbia. Nel pomeriggio, invece, verso le ore 15,00, i militari ne hanno fermati tre vicino Niviano, altri invece nei pressi di Cassolo e Bobbio. Complessivamente hanno sequestrato quasi 20 grammi di hashish.

Alle ore 11 , un operaio 29enne, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un controllo lungo la statale, i carabinieri di Rivergaro lo hanno fermato in compagnia di un suo coetaneo che era alla guida di una VWGolf, ed alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina che nascondeva nel proprio marsupio. La pattuglia si è accorta del gesto, ha recuperato le dosi di stupefacente, ha condotto il giovane in caserma, e dopo le formalità di rito è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di “cocaina”.