Fiamme in un magazzino dell’ospedale vecchio, apprensione per la basilica di Santa Maria di Campagna

Fiamme in un magazzino dell’ala vecchia dell’ospedale di Piacenza, adiacente alla basilica di Santa Maria di Campagna. Il rogo si è scatenato intorno alle 23, all’interno di una stanza contenente sedie e mobili di vario tipo, andati distrutti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro: il timore infatti era che le fiamme potessero lambire le vicine pareti della chiesa.

Fortunatamente ciò non è accaduto. Sul posto anche la polizia locale che ora sta cercando di ricostruire le cause dell’incendio.

Non è da escludere che all’interno della stanza si sia introdotto qualcuno, magari un senzatetto, con l’obiettivo di scaldarsi e che il suo tentativo sia andato storto. Si tratta per ora solo di una ipotesi, indagini sono in corso.