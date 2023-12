“Natale insieme”, gli eventi in programma a Fiorenzuola fino al 6 gennaio 2024. Anche per le festività natalizie del 2023 la locale Pro loco, Amministrazione Comunale e “Vetrine in Centro” presenteranno la rassegna di eventi “Natale insieme”. Numerose le iniziative in calendario tra i mesi di dicembre e gennaio, a partire dall’accensione dell’albero di venerdì 8 dicembre, sino all’ormai tradizionale discesa della Befana dalla torre campanaria di piazza Molinari, nel pomeriggio di sabato 6 gennaio.

Presentazione

La rassegna è stata ufficialmente presentata nella Sala dell’Orologio del Municipio di Fiorenzuola d’Arda, alla presenza del Sindaco Romeo Gandolfi; del Vicesindaco Paola Pizzelli; degli Assessori Marcello Minari, Franco Brauner, Massimiliano Morganti ed Elena Grilli; del Presidente del Consiglio comunale, Federico Franchi, della Presidente di Afadi Federica Bussandri; del Presidente dell’associazione “Vetrine in Centro”, Riccardo Salvi, e di diversi esponenti delle associazioni Pro loco, “Vetrine in Centro” e Alpini.

“Natale insieme”, eventi a Fiorenzuola fino al 6 gennaio 2024: il calendario

Si parte venerdì 8 dicembre, dalle 15.30, con la presentazione del “Lunari ad Fiurinsola pr’al dumila e ventaquatar”, il calendario annuale realizzato dalla Pro loco fiorenzuolana.

Alle 17.30 piazza Molinari si illuminerà per l’accensione dell’albero di Natale, allestito dai ragazzi dell’associazione fiorenzuolana Afadi, mentre alle 18.30 la torre campanaria di piazza Molinari sarà protagonista di un “videomapping” attraverso il quale prenderà vita e racconterà la sua lunga storia.

Spazio quindi ai due weekend del 16 e 17 dicembre, e del 23 e 24 dicembre. Sabato 16 dalle 15 e domenica dalle 10, piazza Molinari ospiterà un trenino, giostre gonfiabili e stand con caldarroste e vin brulè. Dalle 16 di sabato, per le vie del centro sfilerà la banda musicale di Pontenure, con il gruppo di majorette “Le fenici”, mentre domenica, dalle 18.30, tornerà il grande spettacolo delle fontane danzanti in piazza Molinari.

Sabato 23 dicembre, dalle 15 in piazza Molinari faranno nuovamente capolino trenino, giostre gonfiabili e stand con caldarroste e vin brulè. Dalle 15.30 in centro avrà inoltre luogo un’attività di animazione itinerante, mentre dalle 18.30 partirà lo spettacolo della cascata di fuoco musicale dalla torre campanaria.

Domenica 24, al termine della Messa di mezzanotte, ci sarà il tradizionale scambio di auguri con vin brulè in piazza Molinari, dove il 6 gennaio, dalle 16, la rassegna si concluderà con la discesa della Befana dalla torre campanaria, le giostre gonfiabili e il vin brulè del gruppo degli Alpini di Fiorenzuola d’Arda.

È già allestita, e resterà accessibile sino a sabato 27 gennaio, la “giostra dei cavalli” in piazza Caduti.



“Il Natale di Fiorenzuola d’Arda è pronto ad accendersi anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro loco e Vetrine in Centro, rinnovatasi anche quest’anno per la proposta di eventi in grado di coinvolgere tutta la cittadinanza”, hanno commentato il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e l’Assessore al commercio Marcello Minari: “Dai più piccoli, che potranno divertirsi con le attrazioni allestite in piazza Molinari e piazza Caduti, alle famiglie che potranno ammirare gli spettacoli delle fontane danzanti e della cascata di fuoco, il videomapping o l’altrettanto spettacolare discesa della Befana dalla torre campanaria. Siamo soddisfatti di poter proseguire questa collaborazione, sulla scia delle edizioni precedenti di «Natale insieme», per far vivere giornate speciali alla nostra Comunità: ringraziamo pertanto Pro loco e Vetrine in Centro, con cui co-organizziamo questa rassegna, e invitiamo tutta la popolazione di Fiorenzuola d’Arda a vivere con noi questo intenso mese di eventi”.



“Partecipare all’allestimento dell’albero di Natale nella piazza della chiesa è stata un’esperienza ricca di entusiasmo per i ragazzi dell’Associazione Afadi”, ha commentato Federica Bussandri, Presidente della stessa associazione di volontariato. “Le decorazioni dell’albero sono il frutto dei laboratori pomeridiani di traforo, pittura e ricamo realizzati grazie all’impegno incessante dei nostri volontari. Il coinvolgimento dei ragazzi ha dato vita a splendide decorazioni mentre i loro disegni hanno preso forma nelle cartoline natalizie ora disponibili presso vari negozi del centro di Fiorenzuola. Queste due iniziative rappresentano per noi un’importante opportunità di coinvolgimento in progetti significativi nella nostra città: sia l’allestimento dell’albero che la vendita delle cartoline sottolineano il valore dei talenti dei nostri ragazzi, inoltre testimoniano la sinergia e la collaborazione con diverse realtà nel cuore di Fiorenzuola, dimostrando come la partecipazione e l’impegno congiunto possano arricchire la nostra comunità in modo tangibile. Queste attività riflettono la nostra missione di inclusione, evidenziando il potenziale di ciascun individuo e contribuendo all’integrazione e alla valorizzazione di ogni talento all’interno della nostra comunità”.

Nella foto: la presentazione della rassegna.