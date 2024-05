Fibromialgia, al Mercato coperto di Campagna Amica un fiore contro il dolore cronico

Coldiretti Piacenza e il movimento Donne ancora in campo per la solidarietà.

L’occasione sarà dalle 10 alle 13 di questa domenica 12 maggio quando per festeggiare le mamme, il Mercato Coperto di Campagna Amica promuoverà la vendita di un meraviglioso fiore viola in collaborazione e a sostegno dei progetti CFU Italia OdV per la cura dei malati fibromialgici.

La data scelta non è certo casuale, proprio il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Fibromialgia. Si tratta -spiega la referente provinciale dell’associazione Maria Carla Cejas- di una malattia orfana di farmaci specifici, di esami strumentali per individuarla – la diagnosi viene fatta ad esclusione – di prassi terapeutiche omogenee sul territorio nazionale.

È ritenuta socialmente invalidante – prosegue – in quanto la cronicità riduce la capacità di svolgere come prima tutte le attività quotidiane e di relazione sociale. Inoltre, non è ancora stata inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), non è quindi riconosciuta a livello di Sistema Sanitario Nazionale e per questo si batte ogni giorno l’associazione CFU-Italia Odv anche avendo presentato in merito un Disegno di legge.

“Il Mercato Coperto di Campagna Amica – afferma Valerio Galli, responsabile provinciale – conferma di essere non solo un luogo di spesa dove avviene l’incontro tra produttore e consumatore, ma è capace di promuovere eventi, iniziative e attività che spaziano dalle finalità culturali, sociali a quelle solidali, come quella di domenica pensata insieme al movimento delle imprenditrici agricole Donne, per la festa della mamma, con la volontà di lanciare un messaggio che spinga alla riflessione e alla condivisione, temi sempre molto cari a Campagna Amica”.

Quello alle porte è un finesettimana ricco di iniziative: per gli amanti dello sport all’aria aperta, appuntamento con il Trofeo di Golf Terranostra e Campagna Amica previsto sabato 11 maggio al Croara Golf Club (premiazioni dalle 17, a seguire agriaperitivo).