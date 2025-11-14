Biglietti omaggio per Fiera dei Vini. A Piacenza Expo dal 22 al 24 novembre

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Fiera dei Vini” in programma dal 22 al 24 novembre 2025 a Piacenza Expo.

Fiera dei Vini

PIACENZA EXPO

dal 22 al 24 novembre 2025

Fiera dei Vini 2025 a Piacenza Expo: degustazioni, cultura e oltre 200 produttori da tutta Europa

Dal 22 al 24 novembre 2025, Piacenza torna protagonista dell’enologia italiana con la nuova edizione della Fiera dei Vini, l’evento che unisce degustazioni, incontri culturali e un ricco parterre di produttori provenienti da Italia, Austria, Francia, Georgia e Slovenia. Per tre giorni, il polo fieristico di Piacenza Expo diventerà un luogo di scoperta e dialogo tra vignaioli, appassionati, operatori e professionisti del settore.

La Fiera dei Vini 2025 offrirà un percorso pensato per valorizzare il vino come identità culturale: oltre 200 cantine rappresenteranno 18 regioni italiane, accompagnate da masterclass, percorsi tematici e momenti dedicati al racconto dei territori.

Cinque masterclass per esplorare l’Europa del vino

Il programma propone cinque appuntamenti di approfondimento, tutti prenotabili con ticket dedicato:

Sabato 22 novembre

14:00 – “Bollicine in scena” : viaggio nella spumantistica italiana tra territori, metodi e nuove eccellenze.

: viaggio nella spumantistica italiana tra territori, metodi e nuove eccellenze. 17:00 – “Armonie in rosso”: focus sui vitigni autoctoni e sui paesaggi che custodiscono i grandi rossi italiani.

Domenica 23 novembre

14:00 – “Bianchi senza confini” : profili aromatici e diversità dei vini bianchi europei.

: profili aromatici e diversità dei vini bianchi europei. 17:00 – “Passioni dolci e passite”: storie e tradizioni che rendono unici i vini dolci e passiti.

Lunedì 24 novembre

12:00 – “Anima mediterranea”: tasting dedicato all’olio extravergine d’oliva condotto da Luigi Caricato (Olio Officina).

Biglietto aggiuntivo: 15 € per le masterclass sul vino e 5 € per il focus sull’olio.

Filari di Libri: il dialogo tra vino e cultura

Torna la sezione culturale “Filari di Libri”, dove vino, storia e letteratura si incontrano. Tra gli ospiti spicca il bookclub Viticultura con il format “Se la tua cantina fosse un libro”.

Sabato 22 novembre il giornalista Vincenzo D’Antonio presenterà Camera con Vigna, volume dedicato a oltre 150 realtà vitivinicole che uniscono ospitalità ed enoturismo.

Durante la rassegna verrà inoltre presentata la nuova guida Un territorio di…Vino, firmata da Robert Gionelli: un viaggio tra le cantine dei Colli Piacentini, tra storia, terroir e tradizioni agricole delle quattro vallate – Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure e Val d’Arda.

Il programma completo e le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Fiera dei Vini 2025 – Informazioni utili

Quando: 22–23–24 novembre 2025

Dove: Piacenza Expo

Orari: Sabato e domenica: 11.00 – 19.30, Lunedì: 10.00 – 16.30

Ingresso: 25 € con calice degustazione incluso; 15 € ridotto per convenzioni con associazioni di settore; Minorenni: gratuito (senza degustazione)

Parcheggio: gratuito

Servizi: 1.000 carrelli per gli acquisti; Sconti per l’ingresso ai musei della città

Sito web: fieradeivini.it

Contatti segreteria Piacenza Expo: Gregorio Amoretti – fieradeivini@piacenzaexpo.it – 0523.602711

