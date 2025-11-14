Volley, Serie B – La Canottieri Ongina mette nel mirino il tris

14 Novembre 2025 Redazione Notizie, Sport, Volley
Canottieri Ongina
blank
Piacenza 24 WhatsApp

erza vittoria consecutiva nel mirino per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 20 ad Adro (Brescia) contro il Team Volley Cazzago Adro nella sesta giornata d’andata del girone B di serie B maschile. In Franciacorta, la squadra di Gabriele Bruni cerca continuità dopo il doppio tie break dall’esito felice contro Sassuolo (in trasferta) e Soliera, rimontata sabato scorso in casa a Monticelli. I gialloneri sono così saliti a quota sette punti, tre in più del Team Volley ora dall’altra parte della rete.

Classifica

Beca Tensped, Tipiesse Cisano 12, Pallavolo Cremonese, Kerakoll Sassuolo 11, Mo.Re. Volley 10, Zotup Scanzorosciate 9, Canottieri Ongina, Tecnoarmet Soliera150 7, Vero Volley Monza 6, Ferramenta Astori 5, Motta&Rossi Asola Remedello, Team Volley Cazzago Adro, Modena Volley 4, National Transports Villa d’Oro Modena 3

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank