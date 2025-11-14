Volley, Serie B – La Canottieri Ongina mette nel mirino il tris

erza vittoria consecutiva nel mirino per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 20 ad Adro (Brescia) contro il Team Volley Cazzago Adro nella sesta giornata d’andata del girone B di serie B maschile. In Franciacorta, la squadra di Gabriele Bruni cerca continuità dopo il doppio tie break dall’esito felice contro Sassuolo (in trasferta) e Soliera, rimontata sabato scorso in casa a Monticelli. I gialloneri sono così saliti a quota sette punti, tre in più del Team Volley ora dall’altra parte della rete.
Classifica
Beca Tensped, Tipiesse Cisano 12, Pallavolo Cremonese, Kerakoll Sassuolo 11, Mo.Re. Volley 10, Zotup Scanzorosciate 9, Canottieri Ongina, Tecnoarmet Soliera150 7, Vero Volley Monza 6, Ferramenta Astori 5, Motta&Rossi Asola Remedello, Team Volley Cazzago Adro, Modena Volley 4, National Transports Villa d’Oro Modena 3