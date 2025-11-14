Serie B – La sfida della Via Emilia si accende: al PalaPratizzoli domenica c’è Fulgor Fidenza vs Fiorenzuola Bees

I Fiorenzuola Bees si avvicinano al derby della Via Emilia, in programma domenica alle 18.00 al PalaPratizzoli di Fidenza, con la chiara volontà di rialzarsi dopo una settimana complicata. La sfida, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026, metterà di fronte due squadre desiderose di riscatto e pronte a dare battaglia in un contesto sempre speciale come quello di una sfida tra paesi limitrofi.

I Bees arrivano alla partita con 8 punti in classifica, in solitaria al sestultimo posto, ma soprattutto con la ferita ancora aperta del pesante ko subito mercoledì sera alla PreAlpi San Biagio Arena di Conegliano, contro Rucker San Vendemiano. Il 95-49 finale ha acceso i riflettori su una serata estremamente negativa per i gialloblù, che a metà gara si trovavano sotto addirittura per 54-18.

Nel post partita, coach Del Re ha espresso tutta la propria delusione per un approccio distante dallo standard richiesto, sottolineando la necessità di ritrovare immediatamente intensità, attenzione e identità.

A queste parole si è aggiunta la nota ufficiale della società, con la quale il Presidente Stefano Alberti ha rivolto le scuse ai tifosi e ai partner, chiedendo alla squadra un chiaro segnale di orgoglio e attaccamento alla maglia.

Anche la Fulgor Fidenza non vive un momento semplice. In settimana è arrivata una nuova sconfitta, 74-56 sul parquet di Gema Montecatini, risultato che ha lasciato i gialloblù fidentini fermi a 2 punti in classifica, all’ultimo posto insieme a Bakery Piacenza e Fortitudo Agrigento.

Coach Stefano Bizzozi e il suo staff in casa Fulgor hanno predicato calma e lucidità, analizzando con attenzione la crescita di un roster giovane e ricco di potenziale, ma ribadendo al tempo stesso la necessità di compiere un passo in avanti in termini di personalità, continuità ed esecuzione. Nonostante l’esperienza del suo allenatore e l’approccio equilibrato, la classifica inizia a farsi complicata per la Fulgor, che vede nella partita contro i Fiorenzuola Bees una sfida delicata e fondamentale per provare a smuovere la propria situazione.

Il derby della Via Emilia si presenta così come un crocevia importante per entrambe le formazioni. Per Fiorenzuola sarà un test di maturità e carattere, una prova per dimostrare capacità di reazione dopo Conegliano. Per Fidenza, un’opportunità cruciale per ritrovare fiducia e punti in una classifica che richiede risposte immediate.

Intensità, agonismo, rivalità sportiva e voglia di riscatto: tutti gli ingredienti sono pronti per una serata di grande basket. Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18.00: Fulgor Fidenza – Fiorenzuola Bees. Il derby è servito.

