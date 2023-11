Visitatori in crescita alla Fiera dei Vini di Piacenza Expo, domani ultima giornata

Nella sua seconda giornata d’apertura, in una domenica climaticamente ideale per una gita fuori porta, la Fiera dei Vini di Piacenza Expo ha registrato un afflusso di visitatori addirittura superiore a quello che aveva caratterizzato la giornata inaugurale.

In mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio, il quartiere fieristico di Le Mose è stato infatti meta di numerosi amanti del nettare di Bacco, curiosi di sperimentare nuove conoscenze di vini, di zone e sottozone di produzione, di metodologie di lavoro in vigna e in cantina. I vignaioli presenti, grazie anche al nuovo percorso di visita disegnato da Piacenza Expo, hanno potuto raccontare i loro vini legandoli alle caratteristiche pedoclimatiche dei singoli territori, alla storia delle loro cantine e alla loro filosofia operativa.

Racconti di forte legame con il territorio che è anche il filo conduttore della nuova “Guida vini di vignaioli artigiani” (Maretti Editore), presentata nel pomeriggio, nell’ambito di “Filari di libri”, dalla giornalista-degustatrice Fosca Tortorelli. In mattinata, invece, la stessa rubrica ha registrato il tutto esaurito per la conversazione dal titolo “Vino e salute”, con protagonista il gastroenterologo Fabio Fornari.

Partecipatissime anche le due masterclass di giornata: quella condotta da Fosca Tortorelli intitolata “Tra complessità, longevità e territorialità: il fascino dei bianchi che sfidano il tempo”, e quella a cura del Presidente Onav, Vito Intini, su “Dolci espressioni, colori e territori della nostra Penisola”.

Nel pomeriggio, anche il Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, tra un impegno istituzionale e l’altro, ha trovato il tempo per una visita alla Fiera dei Vini, per assaggiare e degustare, con tanto di carrello per gli acquisti, le tante eccellenze portate a Piacenza Expo dalle 250 cantine presenti e provenienti da tutta Italia.

Domani, giornata conclusiva con apertura continuata dalle 10.00 alle 16.30 riservata principalmente, ma non solo, agli operatori professionali del mondo wine&food e Ho.re.ca. In programma, sempre domani, anche due masterclass – una alle ore 11.00 dedicata all’olio di oliva e una alle 14.00, a cura del Gal del Ducato, intitolata “Il mito della Malvasia” – e la presentazione, alle 11.30, del volume intitolato “Il vino a Piacenza, una storia antica”, con l’autore Stefano Pronti e il giornalista Ippolito Negri.