Fiera del disco al Centro Commerciale Gotico l’1 e 2 aprile

Un appuntamento da non perdere quello del 1 e 2 aprile con “La fiera del Disco” nella sua nuova veste: “IL CIRCO DEI VINILI”,una due giorni dedicata a tutti gli amanti dei dischi in vinile che si terrà nell’area del parcheggio esterna al Centro Gotico.

Domenica 2 alle ore 18 “Incursione Jazz” con la band del Jazz Fest Piacenza.

L’evento organizzato in collaborazione con il team di Ernyaldisko e i suoi espositori, offrirà una selezione di vinili usati, pezzi unici e da collezione da comprare e scambiare. I collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

La fiera del disco non sarà un semplice ‘mercatino’, perché gli espositori non sono venditori ma professionisti col comune denominatore della passione, selezionati accuratamente per offrire al visitatore un’esperienza completa che spazia attraverso tutti i generi musicali e la storia della musica nella sua interezza, dagli anni ’50 ad oggi.

Con il progetto “Il Circo dei Vinili”, Ernyaldisko intende offrire ad ogni amante della musica un percorso che tocca le maggiori città italiane con culture e passioni musicali diverse e accontentando tutti i gusti musicali.

Il vinile è tornato prepotentemente alla ribalta e anche le nuove generazioni si approcciano a questo mondo con curiosità e voglia di scoperta. Con il passare degli anni, infatti, le fiere sono diventate dei veri e propri contenitori di cultura musicale: dibattiti, concerti, collaborazioni con le scuole e le istituzioni per un viaggio, fisico e virtuale, che attraversa tutta l’Italia da nord a sud, con un unico filo conduttore: conservare e promuovere la cultura musicale.

Un incontro da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati, collezionisti, musicisti o anche semplici curiosi!

Ernyaldisko nasce dall’incontro di due personalità differenti: Marco, una smodata passione per la musica ed i vinili, che lo cattura fin da ragazzino, e Carmen, con il pallino del marketing e della comunicazione. Insieme decidono di intraprendere un percorso di ricerca, una sorta di rivoluzione nel mondo delle fiere del disco, che, oramai morente, necessitava di una svolta per rimettersi al passo coi tempi. Siamo nel 2005 a Genova, una città che, non a caso, è stata culla della più elevata e nobile tradizione cantautorale italiana e che, come una bella addormentata, aspettava di essere risvegliata e riportata autorevolmente nel mondo della musica e della cultura.

Quello di Marco e Carmen, appare chiaro fin da subito, non vuole essere un semplice business di vendita, ma un complesso progetto culturale. Oggi, ad affiancarli, un vero e proprio team, che si occupa del progetto, curandone ogni minimo aspetto: il sito web e le pagine social, la vendita diretta nel negozio di dischi nel centro di Genova e di quello nel centro storico di Sarzana, la vendita on-line attraverso il portale di discogs, gli uffici organizzativi centro nevralgico di Ernyaldisko e gli espositori, oramai divenuti parte integrante della famiglia di Ernyaldisko.

www.ernyaldisko.com

Orario di apertura: dalle 9 alle 20 – Ingresso gratuito.