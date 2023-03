“Scuola Genitori” del CPP, il 31 marzo al via con Daniele Novara: “Diamo aiuto informando” – AUDIO

Venerdì 31 marzo riparte la “Scuola Genitori” del CPP, Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. L’importante realtà, che ha sede anche a Milano, si occupa di gestione dei conflitti utilizzando il metodo maieutico sviluppato da Daniele Novara insieme allo Staff.

Il primo appuntamento, il 31 marzo alle ore 20 45 alla scuola Taverna (via Taverna 110) si intitola “Urlare non serve a nulla” ed è condotto dal direttore del Cpp, il noto pedagogista piacentino Daniele Novara.

Per informazioni sugli eventi gratuiti

Segreteria Scuola Genitori, Miriam Novara scuola.genitori@cppp.it 0523498594.

I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati in Municipio. Accanto all’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati, sono intervenuti il pedagogista Daniele Novara, direttore del Centro, Robert Gionelli consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene il progetto, nonché per il CPP la pedagogista e formatrice Marta Versiglia, la segretaria di direzione Elena Calza e le tirocinanti Barbara Natalia Sitra e Martina Modena. Erano inoltre presenti, in rappresentanza del 3° Circolo didattico e della scuola Dante Carducci, le prof.sse Raffaella Fellegara ed Enrica Fellegara.

Noi resistiamo – spiega Daniele Novara – a dar aiuto ai genitori, non in termini moralistici o segnalando i loro errori, ma informando. In particolare continuando ad associare la crescita dei figli alle fase educative. Infatti per ogni età bisogna compiere delle scelte per la loro autonomia. C’è un’età per iniziare a dormire da soli nella loro cameretta. Inoltre c’è un’età anche sul tema del sonno, se un bimbo di 3 anni deve dormire 12 ore, una di 6 anni sospende il pisolino e ne dorme 10. Però il timing del sonno è importanti e i genitori devono avere la conoscenza del loro ruolo. Ad esempio è inutile diventare compagni di gioco.

Comunque non abbiamo la pretesa – conclude Novara – di trasformare i genitori in figure perfette. Abbiamo la pretesa di dare quei paletti organizzativi che permettono di fare il meglio possibile.

Daniele Novara

Daniele Novara è docente del Master in Formazione interculturale presso l’Università Cattolica di Milano.Inoltre è ideatore del Metodo Maieutico nell’apprendimento e nella relazione d’aiuto e del metodo Litigare Bene, per gestire i conflitti dei bambini. Si tratta di un metodo efficace per imparare a farli litigare costruttivamente e liberarli dalle paure. Infatti i litigi offrono ai bambini una naturale occasione per immergersi concretamente nelle dinamiche sociali, di fare un’esperienza che è un condensato di possibilità e di nuove conoscenze. Favoriscono il riconoscimento delle proprie risorse e dei propri limiti; la scoperta dell’errore come strumento per imparare nuovi significati; la capacità di vedere la realtà da un altro punto di vista; le funzioni autoregolative.

Daniele Novara è autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di largo successo e tradotti in altre lingue.

Il calendario della Scuola Genitori