Le grandi ipocrisie sul clima, il 17 novembre presentazione del volume di Roger Abravanel e Luca D’Agnese

“Le grandi ipocrisie sul clima”. Questo il titolo del volume edito da Solferino e scritto da Roger Abravanel e Luca D’Agnese (prefazione di Francesco Starace), che verrà presentato lunedì 17 novembre a Piacenza (PalabancaEventi di via Mazzini 14, ore 18), per iniziativa di Banca di Piacenza e Arca Fondi SGR.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna, interverranno l’autore Roger Abravanel, Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Ettore Carpi, professore in Chimica Agraria alla Cattolica. Modererà l’incontro Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale di Arca Fondi SGR.

«Il confronto su temi complessi come quello della sostenibilità – ha dichiarato il dott. Bini Smaghi – è fondamentale per accrescere la consapevolezza e stimolare un dialogo costruttivo tra mondo economico, accademico e sociale. Arca Fondi è lieta di contribuire a momenti di riflessione che aiutano a leggere il presente e a costruire il futuro con maggiore responsabilità».

IL LIBRO – Gli autori analizzano il crescente scetticismo verso la burocrazia nata in nome dell’ambiente e del sociale, nota nelle aziende con la sigla ESG. Occorre un nuovo approccio sul clima, come si propone nelle pagine del libro: un “triangolo della sostenibilità”, che ha già realizzato progressi prima impensabili sul clima e che richiede una nuova mentalità delle aziende per sfruttare le opportunità di innovazione offerte dal pianeta, un salto di qualità nelle politiche economiche degli Stati e un atteggiamento più pragmatico da parte degli attivisti, oggi troppo spesso vittime di estremismi ideologici. Alla base c’è il recupero dell’idea originaria di sostenibilità, che distingue le vere crisi – che se non affrontate sono destinate ad esplodere – dagli altri mille problemi sociali e ambientali del mondo, dei quali le imprese non possono occuparsi.

GLI AUTORI – Rober Abravanel. Nato in Libia da un padre imprenditore di successo, diventato profugo a causa delle persecuzioni antisemite, ha costruito la propria carriera autonomamente, puntando sempre sull’eccellenza. Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, diventa il più giovane ingegnere d’Italia. A 23 anni brevetta una valvola che avvia il mercato del condizionamento auto in Italia. Ottiene un MBA all’INSEAD, entrando nella “lista del rettore”. Lavora per McKinsey, diventando Director Emeritus nel 2006, e fa parte dei consigli di amministrazione di diverse società internazionali. È membro del CDA della BNL/BNP e advisor di fondi private equity e venture capital. Ha fondato Genenta, la prima startup italiana quotata al Nasdaq, e Digitail, un modello di successo nell’ecommerce Food italiano. Autore di saggi i cui ricavi sono devoluti in beneficenza, è editorialista del Corriere della Sera. È membro dell’Advisory Board del Politecnico di Milano e presidente dell’INSEAD Council in Italia, selezionato tra i “50 che hanno cambiato il mondo” da INSEAD nel 2010.

Luca D’Agnese. Manager d’azienda con esperienze nei settori energia e infrastrutture, ha lavorato in McKinsey, Terna, Enel e Cassa Depositi e Prestiti. E’ stato a.d. di aziende quotate alla borsa italiana, cilena e di New York e presidente di Trevi e GPI. Si è laureato nel 1986 in Fisica presso la Scuola Normale di Pisa e ha poi conseguito un MBA presso INSEAD, è autore di 4 libri tra i quali Le grandi ipocrisie sul clima.

Ai partecipanti verrà consegnata copia omaggio del volume, fino a esaurimento.

La partecipazione è libera (precedenza ai soci e ai clienti della Banca) con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

