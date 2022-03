Fiera di San Giuseppe a Piacenza con i Mercanti di Qualità il 13 marzo. Con questo evento riparte lo shopping made in Italy anche nel 2022.

Una manifestazione che punta a riscoprire le tradizioni. Infatti pur essendo circondati da centri commerciali, outlet e supermercati, gli ambulanti dei Mercanti di Qualità ci sono sempre e portano con loro la storia di un mestiere antico che è stato il primo passo del commercio. L’invito è di rivivere le tradizioni della Fiera di San Giuseppe nel cuore della città.

Domenica 13 marzo saranno 50 i banchi presenti a Piacenza. In particolare si potranno trovare: prodotti tipici, outfit alla moda di qualità e firmati, intimo, biancheria per la casa, fiori e piante, oggettistica e idee regalo per la Festa del Papà.

