Forza Italia, Bernini: “Lavorare insieme per Piacenza”. Malcontento tra i Liberali, Gasparri: “Situazione ampiamente risolvibile con la buona volontà da parte di tutti” – AUDIO

“Siamo qui per rilanciare l’orgoglio forzista e mantenere il centrodestra unito, lavorare insieme per portare la città a essere sempre più forte”. Così la senatrice Anna Maria Bernini, presidente dei Senatori di Forza Italia, questo pomeriggio a Piacenza per incontrare i rappresentanti provinciali e locali del partito. Insieme a lei Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali, e il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale Emilia-Romagna.

“Siamo pronti a dare una mano al sindaco di Piacenza per gestire l’accoglienza dei profughi e i cascami di una guerra che non abbiamo voluto ma della cui responsabilità ci dobbiamo occupare. Forza Italia sta bene, starà sicuramente meglio e il centrodestra starà meglio ancora quando vincerà la città”, conclude Bernini.

L’unità della coalizione, però, in questi ultimi giorni è stata messa a dura prova dai dissidi interni con i Liberali e con la figura di Corrado Sforza Fogliani. Gasparri, amico di Sforza Fogliani, è comunque tranquillo e ottimista in merito alla vicenda.

“Io auspico la convergenza massima possibile del centrodestra, anche con le forze locali. Io credo che si debbano chiarire degli aspetti politici e organizzativi, mi sembra ampiamente affrontabile e risolvibile. Mi auguro dunque che ci possa essere uno sforzo da parte dei Liberali e da parte del sindaco. Sindaco che tra l’altro nasce come candidato a suo tempo molto sostenuta e proposta dallo stesso Sforza Fogliani: mi auguro quindi che ci sia ampia possibilità di chiarirsi, con la dovuta franchezza che la politica richiede ma con la buona volontà che la politica impone”.