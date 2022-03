Serie B – La Canottieri Ongina viaggia in Trentino: ostacolo-Miners

Trasferta trentina per la Canottieri Ongina, di scena domani alle 21 a Cognola di Trento ospite dell’Acv Miners. La squadra di Gabriele Bruni cercherà il bottino pieno per difendere il secondo posto e di conseguenza la zona play off. Mentre i padroni di casa strizzano l’occhiolino alla posta in palio per alimentare la propria corsa-salvezza.

Avversario

L’Acv Miners è allenata dall’argentino “Willy” Taborda e in classifica condivide il quint’ultimo posto a quota 17 punti con la Ks Rent Trentino, a +1 sull’Imecon Crema terz’ultima (zona rossa). Domenica scorsa i trentini hanno ceduto a sorpresa nel derby regionale contro il Lagaris, fino a quel momento a zero punti in classifica.

Il turno

Questo il programma della nona giornata di ritorno del girone C di serie B maschile: Unitrento Volley-Policura Lagaris, Gabbiano Mantova-Valtrompia Volley, Volley Cavaion-Arredopark Dual Caselle, Ks Rent Trentino-Mgr Grassobbio, Imecon Crema-Radici Cazzago, Acv Miners-Canottieri Ongina.

Classifica

Gabbiano Mantova 41, Canottieri Ongina 37, Unitrento Volley 32, Arredopark Dual Caselle 28, Valtrompia Volley 26, Mgr Grassobbio 21, Radici Cazzago 18, Ks Rent Trentino, Acv Miners 17, Imecon Crema 16, Volley Cavaion 14, Policura Lagaris 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.