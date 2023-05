Figli di coppie omogenitoriali, Groppelli: “A Piacenza stiamo approfondendo il tema. C’è un vuoto legislativo” – AUDIO

Figli di coppie omogenitoriali, Groppelli: “A Piacenza stiamo approfondendo i termini e le modalità, non c’è ancora una posizione ufficiale”. Sul tema, che continua a far discutere e diventato ancora più caldo dopo il Pride, è intervenuta l’Assessora alle pari opportunità.

Non è comunque un mistero la mia posizione in merito – commenta Serena Groppelli – perché lo trovo un atto di puro buonsenso e di tutela di bambini.

La Consigliera Comunale, l’Avvocato Sara Soresi in una nota stampa: se davvero riterranno di “ovviare” al “problema” dell’impossibilità di registrazione di figli di coppie omogenitoriali – così come enunciato – allo stesso modo io “ovvierò” a questa violazione normativa portando i relativi atti in Procura.

Non sono casi da portare in tribunale – spiega Groppelli. Abbiamo un vuoto legislativo in merito. Abbiamo riconosciuto l’Europa come legislatore superiore per quanto riguarda i diritti delle persone e all’interno di queste modalità chi fa riconoscimento, ribadisco noi non abbiamo preso ancora una posizione ufficiale in merito, agisce all’interno di queste realtà. Comunque anche quando un Comune si muove, l’ultima parola spetta alla Procura.

Il Pride a Piacenza è stato un successo di colori

Una giornata bellissima. Tutto si è svolto nella maniera più pacifica e allegra possibile. Per Piacenza è stato un grande giorno e un pezzettino di storia della nostra città.

Figli di coppie omogenitoriali, Groppelli: “A Piacenza stiamo approfondendo il tema”