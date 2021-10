Finale dei Campionati italiani U14, il Pettorelli conquista l’argento con Valentino Monaco

Il Pettorelli torna dai campionati italiani Under 14 con lo splendido argento conquistato da Valentino Monaco nella spada. “Risultati straordinari per il Pettorelli che per poco non si è aggiudicato il titolo italiano”. E’ più che soddisfatto Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli, della conclusione dei campionati italiani, a Riccione, che hanno visto la scherma piacentina balzare ai vertici della scherma italiana.





Valentino Monaco (categoria Giovanissimi) si è piazzato secondo nella finalissima di spada, persa per una sola stoccata, contro Lorenzo Ippoliti (Club scherma Roma). Ma nella stessa categoria – 145 gli atleti in gara – risalta anche l’ottimo undicesimo posto per Andrea Bossalini (Valentino e Andrea sono figli d’arte, seguiti da vicino dai papà e maestri Francesco e Alessandro). Andrea è stato fermato proprio da Ippoliti, che poi vincerà la finale.

A brillare, inoltre, c’è anche l’ottava piazza – i primi otto sono in finale – raggiunta da Edoardo Franchi (categoria Maschietti). Nella gara ben 148 ragazzi da tutta Italia. Oltre a Bossalini e Monaco, i giovani sono stati seguiti anche da Cesare Masina. In totale, a Riccione, il Circolo biancorosso, ha partecipato con 17 atleti tra ragazzi e ragazze.

Le parole di Bossalini