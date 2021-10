Con la betoniera finisce in una scarpata nei pressi di Piozzano, conducente ferito

Poteva avere conseguenze ben peggiori il drammatico incidente che ha visto protagonista un uomo di 65 anni, al volante di una betoniera. L’uomo era in viaggio nei pressi di Piozzano quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa lungo una scarpata. Una caduta di diversi metri in seguito alla quale il 65enne ha riportato diverse lesioni: non si trova comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che hanno condotto il conducente al pronto soccorso.