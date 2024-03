Fiorenzuola – Pro Patria LIVE, dalle 14:00 su RadioSound

Segui Fiorenzuola – Pro Patria LIVE con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta, al Velodromo Pavesi, la Pro Patria: gara valida per la 33esima giornata del girone A di Serie C.

Fiorenzuola in piena zona playout

I rossoneri arrivano a questo match dopo il pareggio contro il Vicenza nel recupero di martedì sera: 1 punto d’oro per il morale e che accorcia a 5 lunghezze la distanza dalla salvezza anticipata. Il Fiorenzuola rimane 18esimo ma con la speranza, in questo rush finale, di raggiungere un obiettivo che prima del ritorno di mister Tabbiani sembrava impossibile.

Per farlo è fondamentale ottenere i 3 punti oggi contro la Pro Patria.

Focus sugli ospiti

La Pro Patria di mister Colombo occupa il decimo posto in classifica, ultimo buono per l’accesso ai playoff. La sconfitta di settimana scorsa contro il Vicenza ha interrotto una striscia di 3 risultati utili consecutivi: gli ospiti proveranno a strappare punti al Fiorenzuola per migliorare ulteriormente la propria posizione.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA: Sorzi, Sussi, Potop, Bondioli, Maffei, Mora, Gonzi, Musatti, D’Amico, Alberti, Bocic. All. Tabbiani

PRO PATRIA: Rovida, Saporetti, Minelli, Moretti, Somma, Ferri, Marano, Ndrecka, Stanzani, Pitou, Castelli. All. Colombo