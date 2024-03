Carpaneto Piacentino, Giornate Fai di Primavera il 23 e 24 marzo. Il Comune entra ufficialmente nel progetto FAI – Fondo Ambiente Italiano, che si prefigge l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.

Carpaneto Piacentino, Giornate Fai di Primavera

Carpaneto può vantare diversi luoghi di grande valore storico, che meritano di essere promossi come si deve. Per il 2024, quindi, l’adesione al progetto ha consentito di inserire nel programma di visite guidate il nostro Municipio e l’Eremo di Badagnano, che per il weekend del 23 e 24 marzo verranno aperti al pubblico, che potrà accedere a luoghi più o meno conosciuti, scoprendone la storia e i segreti.

L’importanza del progetto è amplificata dal fatto che si tratta di un programma nazionale, che porta migliaia di visitatori ogni anno a spostarsi per scoprire la nostra Bella Italia.

L’Assessore alle Politiche scolastiche Francesca Bertoli Merelli

“Carpaneto apre al pubblico alcuni dei suoi luoghi speciali grazie alle giornate Fai di primavera. Insieme ai volontari del gruppo Fai e ai giovani del nostro paese che faranno da guide scopriremo storie, avvenimenti, curiosità di posti magici. Inoltre, per la visita al Municipio avremo una guida d’eccezione, sarà una sorpresa. Un’occasione irripetibile. Non mancate!”.