Il Fiorenzuola inizia la stagione di Serie C con grandi aspettative

È finalmente arrivato il momento tanto atteso dai tifosi del Fiorenzuola Calcio: l’inizio del campionato di Serie C. Dopo una lunga pausa estiva, la squadra è pronta a scendere in campo e a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi in questa nuova stagione. La prima partita è fissata per stasera alle ore 20.45 e vedrà il Fiorenzuola Calcio affrontare il Renate sul proprio terreno di gioco.

Un’estate di preparazione intensa

L’estate è stata un periodo di duro lavoro per la squadra e lo staff tecnico, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per affrontare la nuova stagione. Sono state organizzate amichevoli e ritiri estivi per mettere a punto la condizione fisica e tattica dei giocatori. La squadra è determinata a dimostrare il proprio valore in Serie C e a lottare per raggiungere risultati positivi sin dalle prime giornate anche con l’arrivo di Mattia Musatti, classe 2003 e Assane Seck, 2004.

La sfida contro il Renate

La prima giornata di campionato vedrà il Fiorenzuola Calcio affrontare il Renate sul proprio terreno di gioco al Velodromo “Attilio Pavesi” ore 20:45. Sarà una sfida avvincente, in cui entrambe le squadre cercheranno di conquistare i primi punti della stagione. I tifosi del Fiorenzuola Calcio si aspettano una grande prestazione dalla propria squadra e saranno presenti sugli spalti per sostenere i propri colori.

Il Renate, che ha chiuso il precedente campionato in 8^ posizione, ha da poco ufficializzato il difensore centrale classe 1997, arrivato a titolo definitivo dal Crotone. Cresciuto nel settore giovanile del #Milan, in Serie C vanta una lunga parentesi con l’#AlbinoLeffe (122 presenze, 7 gol), prima di assaggiare la Serie B con il club pitagorico nella stagione ’21/22. Nello scorso campionato, in prestito all’#Ancona, un totale di 31 presenze e 1 gol.

I convocati del Fiorenzuola

Guadagno, Roteglia, Sorzi, Bondioli, Coghetto, Gentile, Nava, Oddi, Potop, Silvestro, Sussi, Beretta, Di Gesù, Di Quinzio, Kenzin, Musatti, Oneto, Nelli, Stronati, Alberti ,Anelli, Ceravolo, Gonzi, Morello, Omoregbe, Seck.

All. Bonatti



I Convocati del Renate

1 Ombra, 4 Possenti, 5 Gasperi, 8 Esposito, 10 Procaccio, 11 Rolando, 13 Alcibiade, 14 Baldassin, 17 Iacovo, 19 Mondonico, 20 Nicolini, 21 Amadio, 22 Fallani, 27 Ciarmoli, 30 Tremolada, 31 Gobbo, 34 Auriletto, 77 Sartore, 79 Bracaglia, 80 Garetto, 95 Sorrentino, 99 Bianchimano.

All. Massimo Pavanel

Le altre gare della prima giornata:

Alessandria – Novara

Vicenza – Albinoleffe

Pergolettese – Pro Sesto

Fiorenzuola – Renate

Mantova – PAdova

Pro Vercelli – Lumezzane

Triestina – Trento

Giocate ieri

Legnago – Arzignano Valchiampo 4-0

Atalanta Bergamasca Calcio – Virtus Verona 2-3

Pro Patria – Giana Erminio 1-2

Prossimo impegno fuori casa contro la Pro Sesto

Dopo la partita contro il Renate, il Fiorenzuola Calcio non avrà molto tempo per riposarsi, in quanto il prossimo impegno è fissato per domenica 10 settembre alle ore 18.30, quando la squadra sarà fuori casa per affrontare la Pro Sesto. Sarà un altro match importante, e i giocatori dovranno dimostrare la propria forza anche lontano dal proprio campo.

Radiocronaca in diretta su Radio Sound FM 95.0 e 94.6

Per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio, c’è comunque la possibilità di seguire le partite del Fiorenzuola Calcio in diretta grazie alla radiocronaca su Radio Sound FM 95.0 e 94.6. Sarà possibile rimanere aggiornati su tutte le azioni di gioco, i gol e le emozioni di ogni partita, anche quando ci si trova lontani dal campo.

Le aspettative per la stagione

La stagione di Serie C si prospetta molto competitiva, con molte squadre che puntano all’obiettivo della promozione. Il Fiorenzuola Calcio è determinato a lottare per un posto nelle zone alte della classifica e a regalare ai propri tifosi delle emozioni indimenticabili. La squadra conta su un gruppo di giocatori talentuosi e motivati, oltre a un supporto appassionato dai suoi sostenitori.

È un momento emozionante per il Fiorenzuola Calcio e i suoi tifosi, con la nuova stagione di calcio che sta per iniziare. Il mister della squadra, Bonatti, condivide l’entusiasmo di tutti in vista della prima gara ufficiale sotto la sua guida sulla panchina rossonera. Con un tocco di entusiasmo contagioso, ha dichiarato: “Voglio che ci sia l’entusiasmo che c’è all’inizio di un viaggio. Sarà la prima di trentotto tappe: la scelta è stata quella di fare una squadra giovane, vorrei che ci fosse la sana ambizione di confrontarsi con tutte le nostre avversarie”.

Queste parole rivelano la determinazione del mister e del club di affrontare questa nuova stagione con spirito competitivo e la voglia di mettersi alla prova in ogni sfida che si presenterà. La scelta di puntare su una squadra giovane suggerisce una visione a lungo termine, mirando a costruire una squadra solida e promettente per il futuro.

In conclusione, il Fiorenzuola Calcio è pronto per iniziare una nuova avventura in Serie C, e l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. Tutti sono pronti a sostenere la squadra in questa nuova stagione e a vivere insieme a lei le emozioni del calcio. Forza Fiorenzuola!