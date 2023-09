Calciomercato – Fiorenzuola, doppio colpo last minute: Seck e Musatti 

Colpi last minute per il Fiorenzuola calcio, che puntella la rosa in vista dell’esordio in campionato. Il primo nome è quello di Mattia Musatti, centrocampista 2003 di proprietà della Feralpisalò.

Musatti è una mezz’ala dotata di buon palleggio che all’occorrenza può anche ricoprire il ruolo di playmaker di centrocampo. Calciatore cresciuto nel settore giovanile della Feralpisalò, nella stagione 2022/2023 Musatti ha collezionato 18 presenze con la maglia dei Leoni del Garda che hanno conquistato la promozione in Serie B, realizzando anche una rete contro il Vicenza e confermandosi come un giovane interessante.

Le caratteristiche di Seck

Il secondo invece è Assane Seck, a titolo temporaneo dal Pisa.

Esterno offensivo classe 2004 senegalese dotato di grande corsa e forza fisica, Seck arriva a Fiorenzuola dopo un percorso nel settore giovanile diviso in diverse maglie tra Toscana e Abruzzo. Nella stagione 2020/2021 Seck è stato inserito nella formazione Primavera 2 del Pescara. Ha disputato 18 presenze complessivamente e ha conquistato una Supercoppa di Primavera 2 a giugno 2021.

Dopo aver esordito a novembre 2021 con la maglia del Pisa in Serie B a soli 17 anni, nella sfida contro l’Ascoli, nella seconda parte di stagione 2021/2022 Seck è stato mandato in prestito dalla società toscana alla formazione Primavera della Fiorentina. Ha collezionato 20 presenze realizzando 4 reti contribuendo alla vittoria del titolo Coppa Italia Primavera 1.

Nella stagione 2022/2023 Seck è stato prestato ad Empoli Football Club. In Primavera 1 ha collezionato 30 presenze con 5 reti all’attivo.

SEGUI LE PARTITE DEL FIORENZUOLA CALCIO SU RADIO SOUND