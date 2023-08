Il Fiorenzuola si prepara al campionato: amichevole con l’Alessandria al Pavesi

Il Fiorenzuola calcio si prepara all’inizio del campionato. Mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 20.30 si terrà infatti la sfida tra i rossoneri di Mister Bonatti e U.S. Alessandria, in programma come Amichevole Ufficiale.

Il costo del biglietto sarà di 10 € con tagliando unico, con la vendita online aperta da giovedì 24 agosto 2023 sul circuito Vivaticket.

Per i tifosi rossoneri possessori di abbonamento U.S. Fiorenzuola per la stagione 2023/2024, l’ingresso sarà omaggio. L’entrata per gli Under 14 sarà con biglietto omaggio.

Quaini al Catania

Il Fiorenzuola calcio comunica di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo di Alessandro Quaini a Catania Football Club.

Arrivato in rossonero nel 2022/2023 dal Pisa Sporting Club 1909, Quaini ha collezionato 35 presenze nello scorso campionato di Serie C Girone B distinguendosi per le sue capacità da difensore centrale.

A lui l’augurio di una proficua nuova esperienza calcistica da parte della società rossonera.