Il Dipartimento Interregionale ha disposto di rinviare la gara di domenica 16 maggio 2021, valevole per la 28° Giornata Campionato Serie D Girone D, tra U.S. Fiorenzuola e Progresso per cause di forza maggiore.

Considerato la Circolare relativa alle disposizioni in merito all’emergenza Covid-19, e tenendo conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio, su richiesta di U.S. Fiorenzuola è stato concesso il rinvio della gara.