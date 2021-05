Bilancio estremamente positivo per i canottieri della Vittorino da Feltre alla prima uscita stagionale al Meeting nazionale per società, Universitari e Master dell’Est Italia al bacino Standiana di Ravenna.

In un contesto che ha visto gareggiare trentanove società per un totale di circa ottocento atleti, i canottieri biancorossi – guidati dai tecnici Paolo Michelotti, Sara Groppi e Federico Fontana e dagli aiuto allenatori Luca Preti, Gianluca Riscazzi e Paolo Groppi – hanno conquistato due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo ma anche svariati piazzamenti che fanno ben sperare in vista di questa nuova stagione sportiva.

Gemma Ghinelli negli Over 14

Nelle categorie Over 14 ottimo risultato per Gemma Ghinelli, salita sul primo gradino del podio al termine di un’avvincente ed intensa regata nel singolo Esordienti. Podio soltanto sfiorato, invece, per l’equipaggio composto da Anna Mazzocchi e Sofia Gamaleri nel doppio Under 17 che ha visto l’altro equipaggio biancorosso, formato da Magenta Angelelli e Licia Guerra, concludere al sesto posto. Le stesse quattro atlete della Vittorino sono successivamente scese in acqua nel quattro di coppia, concludendo la gara in quarta posizione.

Quarto posto a due secondi dal bronzo, sempre negli Under 17, anche per Leonardo Ghioni e Olmo Merli nella gara del doppio. Non è invece riuscito ad accedere alla finale nel singolo Under 17 Nicola Fadda, giunto terzo nelle batterie di qualifica. Quinto posto finale per il quattro di coppia Over 17 composto da Giuseppe Brandazza, Luca Preti, Elia Angelelli e Mattia Bobbi.

Doppio argento per Cristina Catelli

Note positive anche dalle categorie Under 14. Partendo dai più giovani, doppio argento per Cristina Catelli, che ha bissato lo stesso ottimo piazzamento nel singolo 7.20 Allievi B1. Nella stessa specialità quarto posto per l’esordiente Matilde Zermani e quinto posto in doppio per Gabriel Manzi e Thomas Wellington. Tra gli Allievi B2, terzo posto nel singolo 7.20 per Edoardo Cavanna, quinto per Pietro Boselli e sesto per Pietro Campominosi. Questi ultimi tre, supportati da Erik Bertaccini, hanno poi conquistato il quarto posto nel quattro di coppia mentre Erik Bertaccini ed Ettore Zermani si sono classificati quiti nel doppio.

Sebastiano Gruppi e Nicola Balduzzi nel doppio cadetti

Nel doppio Cadetti la Vittorino ha conquistato la sue seconda medaglia d’oro di giornata grazie a Sebastiano Gruppi e Nicola Balduzzi, meritatamente primi al termine di un’ottima gara che ha visto al settimo posto l’altro equipaggio biancorosso com Matteo Mazzadi e Nicola Rossetti. Medagliere biancorosso completato da Adele Zermani grazie al bronzo conquistato nel singolo 7.20 Allieve B2.

Nelle gare del 7,20 Cadetti, quinta posizione per Christian Orlandi e Matteo Cigala e sesto posto per Luca Groppi. Nel singolo Cadetti ottavo posto per Asia Gamaleri, successivamente sesta nel 7,20. Nel singolo Allieve C settima posizione per l’esordiente Elisabetta Lazzaroni che è poi scesa in acqua nel doppio Cadette con Irene Zermani classificandosi al quattro posto. Cigala, Groppi, Guerra e Rossetti hanno poi conquistato il sesto posto finale nel quattro Cadetti, alle spalle dei compagni di squadra Balduzzi, Tinelli, Orlandi e Gruppi, che hanno terminato la gara in quinta posizione.