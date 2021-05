Trans senza vita in strada Caorsana, ancora incerta la causa della morte: passate al setaccio le telecamere della zona

Le telecamere della zona e di alcuni edifici limitrofi potrebbero aver immortalato gli ultimi istanti di vita della trans brasiliana di 30 anni trovata morta ieri mattina a Le Mose. A notare il corpo erano stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i primi rilievi sul cadavere.

Da quanto emerso, pare che gli inquirenti non abbiano trovato alcun segno di colluttazione o aggressione. Venerdì 14 maggio, nell’Istituto di Medicina Legale di Pavia, si terrà l’autopsia sulla salma: la speranza è che l’esame autoptico possa fornire qualche risposta in merito alle cause del decesso.

Nel frattempo, come detto, la polizia prosegue nelle indagini, visionando le eventuali telecamere puntate sul vialetto che collega strada Caorsana al parcheggio di Piacenza Expo.